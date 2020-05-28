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Испытания опытного образца 120-мм самоходного миномета МЗ-204 "Горец"

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Как сообщило 26 мая 2020 года информационное агентство ТАСС, самоходный миномет МЗ-204 "Горец", разрабатываемый на базе многоцелевого колесного бронеавтомобиля "Тигр", прошел заводские испытания. Об этом ТАСС заявил генеральный директор ООО "Военно-промышленная компания" ("ВПК"), выпускающего "Тигр", Александр Красовицкий.

Опытный образец разработанного ПАО "Мотовилихинские заводы" 120-мм самоходного минометного комплекса МЗ-204 "Горец" на базе защищенного автомобиля СБМ "Тигр-М" в экспозиции научно-технического форума "День передовых технологий правоохранительных органов". Красногорск (Московская область), май 2017 года (с) sdelanounas.ru

"Данный проект ["Горец"] находится в стадии изучения результатов заводских испытаний опытного образца специалистами силовых ведомств", - проинформировал Красовицкий, отметив, что работа по созданию "Горца" велась в инициативном порядке.

Как отметил глава "ВПК", самоходный миномет МЗ-204 "Горец" представляет собой бронеавтомобиль "Тигр" с установленной на корме машины 120-мм артиллерийской системой с электроприводами наведения по углу возвышения и по азимуту. "Главным преимуществом данной разработки перед зарубежными аналогами является нахождение боевого расчета системы внутри бронированного корпуса "Тигра" при стрельбе", - сказал Красовицкий.

По его словам, "Горец" работает в полностью автоматизированном режиме и может получать данные целеуказания от беспилотных летательных аппаратов. "Обстановка, данные о целях отображаются на цветном многофункциональном ЖК-мониторе командира расчета", - добавил Красовицкий.

Глава "ВПК" подчеркнул, что "Горец" может применять корректируемые боеприпасы, в частности 120-мм высокоточную управляемую мину "Грань".

Опытный образец разработанного ПАО "Мотовилихинские заводы" 120-мм самоходного минометного комплекса МЗ-204 "Горец" на базе защищенного автомобиля СБМ "Тигр-М" в экспозиции научно-технического форума "День передовых технологий правоохранительных органов". Красногорск (Московская область), май 2017 года (с) sdelanounas.ru

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Продукция
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