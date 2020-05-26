Новое изобретение "Швабе" повысит качество космических телескопических систем - разработчик

Проект отмечен серебряной медалью салона изобретений и инновационных технологий "Архимед-2020"

Москва. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Проект в области юстировки наземной и космической аппаратуры, разработанный группой инженеров НПО "Государственный институт прикладной оптики", отмечен серебряной медалью ежегодного салона изобретений и инновационных технологий "Архимед-2020", сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит НПО ГИПО.

"Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и представляет устройство, необходимое для высокоточной, надежной и оперативной сборки, а также юстировки двухзеркальных центрированных оптических систем", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что новая разработка позволяет контролировать ход этих операций не только на этапе изготовления в цехах, но и при использовании в космических условиях, обеспечивая периодическую автоматическую настройку расположения зеркал относительно друг друга.

"Изделие может применяться при производстве и эксплуатации аппаратуры для астрономических исследований и дистанционного зондирования Земли, а также центрированных зеркальных оптических систем различного назначения. В частности, к последним относятся двухзеркальные телескопы наземного и космического базирования, построенные по схемам Кассегрена и Ричи-Кретьена", - информирует пресс-служба.

В сообщении приводятся слова генерального директора НПО ГИПО Виллена Балоева, который отметил, что предложенное устройство юстировки отличается своей надежностью, оперативностью, компактностью и низким энергопотреблением. Кроме того, оно устойчиво к внешним температурным и вибрационным воздействиям, что особенно важно при работе в открытом космосе.

"Это достигается за счет создания высокоточного единого оптического компонента, не расстраиваемого во времени, в том числе при перепадах температур и вибрационных воздействий. При этом происходит сокращение числа элементов, участвующих в юстировочном процессе, снижается масса и уменьшаются габариты", - сказал Балоев.