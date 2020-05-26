Наступит ли тишина в Восточной Европе – США готовит новое учение против Минска и Москвы

Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с этим ограничения для общественности Европейских стран, у границ Беларуси и России вновь повышается интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил НАТО.

После тщательной оценки складывающейся обстановки и совместных действий, министерствами обороны США и Польши принято решение, что активная фаза учения «Defender Europe-20» и «Allied Spirit» первоначально запланированные на май, пройдут на базе польского учебного центра Дравско-Поморское 5-19 июня.

По сути, это будут двусторонние маневры Вашингтона и Варшавы, основными элементами которых на территории Польши станут отработка воздушно-десантной операции и форсирование водной преграды.

В учениях примут участие около 6000 американских и польских солдат, в том числе 4000 американских военнослужащих передового элемента командования 1-й кавалерийской дивизии, 2-й бронетанковой боевой бригадной группы 3-й пехотной дивизии и 3-й бригады армейской авиации, а также около 2000 польских солдат из состава 6-й воздушно-десантной, 9-й бронекавалерийской и 12-й механизированной бригад.

На момент, когда в марте из-за пандемии коронавируса развертывание войск США в Европе было остановлено, уже удалось перебросить более 6000 солдат и 3000 единиц техники. Кроме того, более 9000 единиц техники было снято с хранения со складов в Германии.

Предполагается что в чреде мероприятий боевой подготовки примет участие и 10-е командование ПВО/ПРО, а также 41-я бригада полевой артиллерии США. Вместе с тем, планируется еще и несколько воздушно-десантных операции на Балканах и в Черноморском регионе, которые осуществит американская 173-я воздушно-десантная бригада.

Детали этих мероприятий оперативной и боевой подготовки все еще находятся в стадии разработки и могут быть изменены.

Похоже, что одновременно с «Defender Europe-20», как и планировалось ранее, будут проведены одни из крупнейших польских маневров «Anakonda-20». По словам главы оборонного ведомства страны Мариуша Блащака, в них примут участие около 4000 военнослужащих. Как многочисленно будут представлены союзники Польши, пока не уточняется.

Основным элементом учений станет проверка огневых возможностей имеющихся сил, то есть упор будет сделан на совместные стрельбы подразделений различных родов войск. Кроме того, будет отработан ряд задач штабами различных уровней, имеется и сценарий морского этапа учений, операции в киберпространстве и участия невоенной составляющей системы обороны государства.

Напомним, что первоначально на «Anakonda-2020», где должны были принять участие около 9 тыс. польских военнослужащих, планировалось реагирование на гибридные угрозы и проверка уровня готовности войск противостоять попыткам дестабилизации обстановки в стране.

Сценарии учений, таких как «Defender Europe-20», продолжают демонстрировать, что Североатлантический альянс не намерен заниматься защитой своих союзников, судя по отрабатываемым вопросам – это полноценная отработка наступательных действий в условиях максимально приближенным к реальным.

Николай Астровский