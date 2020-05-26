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Военное обозрение

О создании «кукурузного» биотоплива для КР «Томагавк» заявили в лаборатории Лос-Аламоса (США)

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Источник изображения: topwar.ru

В США продолжается реализация крупной программы, целью которой является создание альтернативного топлива для ракетных вооружений. В частности, программа предусматривает создание эффективного биотоплива для крылатых ракет. В качестве опытного образца для испытаний получаемых вариантов альтернативного топлива в американской лаборатории Лос-Аламоса используют двигатели ракеты «Томагавк».

Издание Popular Mechanics вышло с материалом, в котором говорится о создании особого вида топлива в упомянутой лаборатории. Речь идёт о топливе, при создании которого используется кукурузная биомасса (кукурузные отруби). При этом полный состав топлива для ракетных двигателей держится в секрете.

Представители исследовательской группы отмечают, что перед ними поставлена задача получения топлива, которое бы могло использоваться в ракете и при этом не иметь углеводородных компонентов.

Из материала:

В результате топливо можно получить из самого обильного урожая Америки, минуя иностранные источники.

Сегодня двигатели крылатых ракет (КР) Tomahawk работают на реактивном топливе JP-10, представляющем собой углеводородную смесь. Новое, «кукурузное», топливо, как утверждается, позволяет ракетному двигателю развивать эквивалентную использованию JP-10 мощность.

Новое реактивное топливо производится в рамках процесса производства этанола на кукурузном сырье. В производственном процессе в ход идут побочные продукты производства спирта. Как отмечается, это позволяет повысить эффективность переработки кукурузной биомассы.

Из материала:

В связи с появлением нового вида топлива на основе возобновляемого сырья цены на JP-10 могут упасть на 50 процентов. Также новое топливо создаст новые рабочие места.

В лаборатории Лос-Аламоса рассматривается вариант использования "кукурузного" топлива и в качестве основы для работы двигателей самолётов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
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2 комментария
№1
26.05.2020 13:26
Правильно. Давно пора переходить на экологически чистое топливо для ракет, особенно с ядерной БЧ.
+3
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№2
26.05.2020 19:32
Они же вроде повышать дальность КР Tomahawk, а не понижать хотели. Какое ещё биотопливо? И с какой стати при появлении более дорогого и менее качественного топлива цены на JP-10 должны на 50 процентов упасть? Это такая особая "рыночная" экономика? Или производители JP-10, как монополисты, цены задирают?
0
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