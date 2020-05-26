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Гуманитарная помощь в обмен на Сирию – Турция и Израиль

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил планы Израиля по аннексии части палестинских территорий на Западном берегу Иордана и в последние годы не раз отмечался резко антиизраильскими заявлениями, которые ввергали двусторонние отношения в затяжные кризисы.

Однако глобальная пандемия коронавируса Covid-19 привела к определённому потеплению между Анкарой и Тель-Авивом. Одним из признаков этого стало прибытие в Стамбул израильского грузового самолёта с медицинскими принадлежностями и оборудованием на борту. Национальная авиакомпания El Al впервые за 10 лет осуществила подобный рейс, передаёт «Аль-Арабия».

Как указали в посольстве Израиля в Турции, поставка груза поможет торговле между двумя странами, пишет Eadaily.

Примечательно, что в тот же день, когда израильский самолёт приземлился в стамбульском аэропорту, Эрдоган вновь осудил действия Израиля в Палестине и выразил поддержку её народу. Деликатность ситуации придал и тот факт, что поставка была осуществлена в первый день праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), знаменующего окончание священного для мусульман месяца Рамадан.

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Страны
Израиль
Сирия
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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