Гуманитарная помощь в обмен на Сирию – Турция и Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил планы Израиля по аннексии части палестинских территорий на Западном берегу Иордана и в последние годы не раз отмечался резко антиизраильскими заявлениями, которые ввергали двусторонние отношения в затяжные кризисы.

Однако глобальная пандемия коронавируса Covid-19 привела к определённому потеплению между Анкарой и Тель-Авивом. Одним из признаков этого стало прибытие в Стамбул израильского грузового самолёта с медицинскими принадлежностями и оборудованием на борту. Национальная авиакомпания El Al впервые за 10 лет осуществила подобный рейс, передаёт «Аль-Арабия».

Как указали в посольстве Израиля в Турции, поставка груза поможет торговле между двумя странами, пишет Eadaily.

Примечательно, что в тот же день, когда израильский самолёт приземлился в стамбульском аэропорту, Эрдоган вновь осудил действия Израиля в Палестине и выразил поддержку её народу. Деликатность ситуации придал и тот факт, что поставка была осуществлена в первый день праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), знаменующего окончание священного для мусульман месяца Рамадан.