Российская военная полиция начала сопровождать гражданские автоколонны на участке трассы М-4 в Сирии

Москва. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Сопровождение гражданского автотранспорта силами российской военной полиции началось с понедельника на участке стратегически важной трассы М-4 в Сирии, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон и контроля за перемещением беженцев (ЦПВС).

"Благодаря совместной работе ЦПВС с местными администрациями в сирийских провинциях Эль-Ракка и Эль-Хасеке с 25 мая 2020 года в Сирийской Арабской Республике организованно сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М-4 между населенными пунктами Айн-Исса и Телль-Тамр", - говорится сообщении.

"Сопровождение колонн гражданского автотранспорта на маршруте обеспечивает подразделение российской военной полиции. Для контроля прохождения маршрута и мониторинга районов, по которым спланировано движение, осуществляется подразделением беспилотной авиации (БЛА)", - заявили в ЦПВС.

Там уточнили, что маршрут сопровождения на участке трассы М-4 между населенными пунктами Айн-Исса и Тель-Тамр составляет более 160 км.

Ранее для мониторинга режима прекращения огня в регионе на участке трассы М-4 в Заевфратье осуществлялось только российско-турецкое патрулирование с проверкой расположенных вдоль дороги постов вооруженных сил Турции, с одной стороны, и подразделений минобороны Сирийской Арабской Республики, с другой.

Гражданское население было вынуждено использовать объездные дороги, при этом расстояние между этими населенными пунктами увеличивалось более чем в два раза и составляло более 350 км.