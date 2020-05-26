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Интерфакс-АВН

Российская военная полиция начала сопровождать гражданские автоколонны на участке трассы М-4 в Сирии

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Российская военная полиция в сирийской провинции Идлиб
Российская военная полиция в сирийской провинции Идлиб.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Алаеддин

Москва. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Сопровождение гражданского автотранспорта силами российской военной полиции началось с понедельника на участке стратегически важной трассы М-4 в Сирии, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон и контроля за перемещением беженцев (ЦПВС).

"Благодаря совместной работе ЦПВС с местными администрациями в сирийских провинциях Эль-Ракка и Эль-Хасеке с 25 мая 2020 года в Сирийской Арабской Республике организованно сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М-4 между населенными пунктами Айн-Исса и Телль-Тамр", - говорится сообщении.

"Сопровождение колонн гражданского автотранспорта на маршруте обеспечивает подразделение российской военной полиции. Для контроля прохождения маршрута и мониторинга районов, по которым спланировано движение, осуществляется подразделением беспилотной авиации (БЛА)", - заявили в ЦПВС.

Там уточнили, что маршрут сопровождения на участке трассы М-4 между населенными пунктами Айн-Исса и Тель-Тамр составляет более 160 км.

Ранее для мониторинга режима прекращения огня в регионе на участке трассы М-4 в Заевфратье осуществлялось только российско-турецкое патрулирование с проверкой расположенных вдоль дороги постов вооруженных сил Турции, с одной стороны, и подразделений минобороны Сирийской Арабской Республики, с другой.

Гражданское население было вынуждено использовать объездные дороги, при этом расстояние между этими населенными пунктами увеличивалось более чем в два раза и составляло более 350 км.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Компании
ВПВС РФ
Проекты
2020-й год
БПЛА
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