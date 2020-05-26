Работы по подготовке к летным испытаниям нового стратегического комплекса идут интенсивно - Рогозин

Москва. 25 мая. ИНТЕРФАКС - В РФ идет интенсивная работа по подготовке к летным испытаниям нового стратегического боевого ракетного комплекса, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Большая работа по боевой тематике, по боевому разделу. Вы знаете, что сейчас идет подготовка к началу летных испытаний стратегического боевого ракетного комплекса, об этом президент говорил в своем послании Федеральному собранию. Мы эту работу не афишируем, но она ведется очень интенсивно", - заявил Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".