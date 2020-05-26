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Интерфакс-АВН

Работы по подготовке к летным испытаниям нового стратегического комплекса идут интенсивно - Рогозин

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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 25 мая. ИНТЕРФАКС - В РФ идет интенсивная работа по подготовке к летным испытаниям нового стратегического боевого ракетного комплекса, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Большая работа по боевой тематике, по боевому разделу. Вы знаете, что сейчас идет подготовка к началу летных испытаний стратегического боевого ракетного комплекса, об этом президент говорил в своем послании Федеральному собранию. Мы эту работу не афишируем, но она ведется очень интенсивно", - заявил Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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