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ЦАМТО

На Тихоокеанском флоте до конца года будут сформированы экипажи шести новых боевых кораблей и судов обеспечения

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Катер проекта 23040
Катер проекта 23040.
Источник изображения: flotprom.ru

ЦАМТО, 25 мая. В рамках программы по обновлению корабельного состава Тихоокеанского флота в Приморском крае до конца 2020 года будут сформированы экипажи шести новых боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, которые строятся специально для ТОФ.

В том числе, будут укомплектованы экипажи двух корветов, двух дизельных подводных лодок проекта 636.3, нового морского тральщика, а также современного аварийно-спасательного катера проекта 23040.

Экипажи новых боевых кораблей формируются только из военнослужащих, проходящих службу по контракту, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).

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Проекты
2020-й год
636.3
877 Палтус
ТОФ
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