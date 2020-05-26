На Тихоокеанском флоте до конца года будут сформированы экипажи шести новых боевых кораблей и судов обеспечения

ЦАМТО, 25 мая. В рамках программы по обновлению корабельного состава Тихоокеанского флота в Приморском крае до конца 2020 года будут сформированы экипажи шести новых боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, которые строятся специально для ТОФ.

В том числе, будут укомплектованы экипажи двух корветов, двух дизельных подводных лодок проекта 636.3, нового морского тральщика, а также современного аварийно-спасательного катера проекта 23040.

Экипажи новых боевых кораблей формируются только из военнослужащих, проходящих службу по контракту, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).