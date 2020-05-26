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ТАСС

Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны кем бы то ни было

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Макет станции "Луна-25"
Макет станции "Луна-25".
Источник изображения: ТАСС

Глава Роскосмоса также подчеркнул, что Россия не собирается участвовать в лунной гонке, напоминающей предвыборные соревнования в США

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Приватизация Луны противоречит международному праву, Россия не допустит этого, заявил в понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было. Это противозаконно, это противоречит международному праву", - сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса напомнил, что в 2021 году РФ приступает к началу реализации лунной программы - будет запущена автоматическая станция "Луна-25". В 2024 году Роскосмос планирует отправить на орбиту к естественному спутнику Земли аппарат "Луна-26". Затем будет запущен тяжелый аппарат "Луна-27", который начнет бурение реголита и проведет научную работу на поверхности.

В апреле президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым Вашингтон официально допустил добычу различных металлов и прочих минеральных ресурсов на Луне, в том числе в рамках поздних фаз развития лунной программы Artemis. Позже NASA представило основные принципы, на которых будет строиться предлагаемое международное соглашение об освоении Луны. "Соглашения Артемиды", будут представлять собой ряд двусторонних договоров между США и странами-партнерами. Подчеркивается, что за основу будут в значительной степени взяты принципы Договора по космосу 1967 года. Среди перечисленных принципов NASA называло в том числе положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство".

В свою очередь, и. о. заместителя директора NASA по международным связям Майкл Голд назвал некорректными сообщения, что Соединенные Штаты не желают участия России в предлагаемом Вашингтоном соглашении по освоению Луны. В Роскосмосе на это ответили, что совместное участие в проектах, связанных с освоением Луны, могло бы стать серьезным фактором для расширения взаимодействия между РФ и США.

Лунная гонка

Россия не будет участвовать в лунной гонке с США, которая напоминает предвыборные соревнования американских демократов и республиканцев, заявил глава Роскосмоса.

"Мы не собираемся участвовать в некоей лунной гонкой, которая напоминает некие предвыборные соревнования, которые в США ведутся между республиканцами и демократами", - сказал Рогозин.

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