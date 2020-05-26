Войти
ЦАМТО

Внедрение перспективных средств охраны военных объектов обсудят специалисты Минобороны РФ на форуме "Армия-2020"

736
0
+1
Стрелец-Часовой
Командный пульт комплекта технических средств охраны "Стрелец-Часовой".
Источник изображения: http://integral-russia.ru/

ЦАМТО, 25 мая. Представители органов военного управления и профильные специалисты обсудят состояние защищенности объектов военной инфраструктуры, а также проведут анализ выполнения требований, предъявляемых к их оснащению техническими средствами охраны.

Ожидается, что в ходе работы брифинга будет выработано единое понимание требований "Руководства по оснащению объектов Вооруженных Сил Российской Федерации техническими средствами охраны и их применению", а также вынесены предложения по внесению изменений в руководящий документ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2020" пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Похожие новости
24.04.2020
Поле боя — COVID-19. Какую технику используют военные в борьбе с коронавирусом
27.02.2020
Первый импортер «Искандеров»
17.02.2020
Итоги деятельности Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в 2019 году и перспективы
04.02.2020
Алексей Криворучко сообщил об основных направлениях перевооружения ВС РФ
27.08.2018
Гаубица "Коалиция-СВ" станет прообразом робототехники в Сухопутных войсках России
08.09.2016
Межконтинентальные "Ярс" и "Рубеж" пересядут на российскую "Платформу"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.05 19:49
  • 4
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 26.05 19:32
  • 2
О создании «кукурузного» биотоплива для КР «Томагавк» заявили в лаборатории Лос-Аламоса (США)
  • 26.05 19:24
  • 40
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 26.05 19:00
  • 39
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 26.05 18:55
  • 2
Укрiнформ (Украина): российские артиллеристы приезжают в Донбасс сдавать экзамены — Резников
  • 26.05 18:51
  • 2
Россия откажется от лунной гонки с США
  • 26.05 18:47
  • 59
Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки
  • 26.05 18:38
  • 1
Шапка-всевидимка: для управления дронами используют VR-технологии
  • 26.05 18:15
  • 2
Глава Госкосмоса Украины рассказал о будущем строящейся 15 лет ракеты «Циклон-4»
  • 26.05 17:32
  • 69
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 26.05 17:31
  • 47
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 26.05 16:03
  • 13
В Киеве озвучили план переоснащения ВВС Украины новыми истребителями
  • 26.05 13:30
  • 4
МИД призвал закрыть данные Договора по открытому небу для третьих стран
  • 26.05 13:29
  • 61
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 26.05 13:17
  • 1
В чем особенность воюющих в Ливии комплексов "Панцирь - С1" из ОАЭ