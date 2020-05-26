Внедрение перспективных средств охраны военных объектов обсудят специалисты Минобороны РФ на форуме "Армия-2020"

ЦАМТО, 25 мая. Представители органов военного управления и профильные специалисты обсудят состояние защищенности объектов военной инфраструктуры, а также проведут анализ выполнения требований, предъявляемых к их оснащению техническими средствами охраны.

Ожидается, что в ходе работы брифинга будет выработано единое понимание требований "Руководства по оснащению объектов Вооруженных Сил Российской Федерации техническими средствами охраны и их применению", а также вынесены предложения по внесению изменений в руководящий документ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2020" пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.