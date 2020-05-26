Укрiнформ (Украина): российские артиллеристы приезжают в Донбасс сдавать экзамены — Резников

На Украине вместо выполнения Минских соглашений на государственном уровне продолжается распространение антироссийских фейковых новостей. В частности, так называемый «вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» заявил, что российские военные якобы сдают экзамены, обстреливая территорию Украины.

Российские курсанты военных училищ приезжают на оккупированную территорию Донбасса и в качестве экзамена стреляют по Украине. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". По его словам, военные Вооруженных сил России постоянно приезжают в ОРДЛО.

Он рассказал, что есть информация о том, что выпускники курсанты военных артиллерийских учебных заведений России приезжают в Донбасс сдавать экзамены.

"Они стреляют по украинской территории, им ставят зачет, они возвращаются на выпуск, приносят там присягу. То, что они приезжают на Украину и учатся воевать - это факт", - сказал Резников.

Напомним: 22 мая по состоянию на 19:00 вооруженные формирования России в Донбассе провели 10 обстрелов из минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Один военный объединенных сил получил ранение.