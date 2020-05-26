В чем особенность воюющих в Ливии комплексов "Панцирь - С1" из ОАЭ

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В последние недели российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь - С1" стали героями различным публикаций в СМИ. Поначалу писали о том, как они эффективно уничтожали турецкие беспилотники Bayraktar TB2, а затем пошли сообщения о серьезных потерях самих ЗРПК.

Мы пытались разобраться в случившемся, и, оказалось, что практически все пусковые установки были поражены во время переброски в новые места дисклокации или когда находились в нерабочем состоянии.

Известно, что эти комплексы были отправлены в Ливию из Объединенных Арабских Эмиратов, которые в пику Турции спонсируют Ливийскую Национальную Армию фельдмаршала Хафтара. Первая информация об этом появилась в июне минувшего года.

На вооружении ОАЭ имелось всего полсотни "Панцирей С-1". Судя по сообщениям в Сети, первые машины, попавшие в Объединенные Арабские Эмираты, были на шасси КАМАЗ-6560.

Затем ЗРПК стали устанавливать на более привычные во многих иностранных армиях германские MAN SX45 с колесной формулой 8х8. У них характерная угловатая защищенная кабина.

Эти машины имеют очень высокие характеристики подвижности по пересеченной местности. Они могут брать вертикальные стенки высотой до 60 см. Преодолевать траншеи шириной 1,9 м. Форсировать броды глубиной полтора метра.

На них установлен 440-сильный двигатель с турбонаддувом и воздушным охлаждением. Имеется автоматическая коробка передач, антиблокировочная система, кондиционер. Машина без проблем эксплуатируется при температуре до + 50 ° С.

Максимальная скорость - 90 км/ч. Запас хода по топливу - 750 км.

Можно предположить, что у ОАЭ все еще имеется 40 таких машин, и, чтобы восполнить потери, в Ливию перебрасываются дополнительные ЗРПК. И те бреши, которые возникли в противовоздушной обороне Хафтара, будут закрыты.

Дмитрий Лемешко