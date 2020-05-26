Войти
ТАСС

ЦПК отправит космонавта с врачом и тренером в Сочи на послеполетную реабилитацию с 15 июня

542
0
0
Олег Скрипочка
Олег Скрипочка.
Источник изображения: Валерий Мельников / РИА Новости

Ранее сообщалось, что второй период реабилитации Олега Скрипочки был отложен из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов им Ю. А. Гагарина разместил заявку на оказание услуг по организации и проведению послеполетной реабилитации космонавта в оздоровительном комплексе "Дагомыс" города Сочи, где его также будут сопровождать врач и тренер по физической подготовке. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

"Услуги должны быть предоставлены группе сотрудников ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина" в количестве 3 (трех) человек. Состав группы: один космонавт и два специалиста реабилитационной бригады (врач экипажа и тренер по физической подготовке)", - говорится в техническом задании.

Согласно документам, реабилитация запланирована с 15 июня по 31 июля. Планируется, что космонавт сможет получить медицинские и спортивно-оздоровительные услуги. При этом должны соблюдаться требования по эпидемиологической безопасности сотрудников: уменьшение или сведение до минимума контактов, питание в отдельном зале, а плавание в бассейне и посещение сауны - в то время, когда там нет других отдыхающих.

Ранее в Центре подготовки космонавтов сообщили ТАСС, что второй период реабилитации космонавта Олега Скрипочки, который вернулся с МКС на Землю 17 апреля, отложен на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Изначально он был запланирован с 18 мая в санатории "Дагомыс" Краснодарского края.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦПК Гагарина
Проекты
Медицина
МКС
Похожие новости
27.04.2020
Владимир Сычев: пока нет данных, смог бы коронавирус выжить на внешнем борту МКС
03.03.2020
Медкомиссия признала годными к полету на МКС экипажи новой экспедиции
16.09.2019
Здоровье не то: 60-летнего космонавта исключили из отряда
12.10.2018
На Байконуре подписан контракт на полет на МКС первого космонавта ОАЭ
31.10.2012
Смена для Международной космической станции
04.07.2012
«Тем, кому хочется романтики, в космосе не место»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.05 19:41
  • 3
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 26.05 19:32
  • 2
О создании «кукурузного» биотоплива для КР «Томагавк» заявили в лаборатории Лос-Аламоса (США)
  • 26.05 19:24
  • 40
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 26.05 19:00
  • 39
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 26.05 18:55
  • 2
Укрiнформ (Украина): российские артиллеристы приезжают в Донбасс сдавать экзамены — Резников
  • 26.05 18:51
  • 2
Россия откажется от лунной гонки с США
  • 26.05 18:47
  • 59
Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки
  • 26.05 18:38
  • 1
Шапка-всевидимка: для управления дронами используют VR-технологии
  • 26.05 18:15
  • 2
Глава Госкосмоса Украины рассказал о будущем строящейся 15 лет ракеты «Циклон-4»
  • 26.05 17:32
  • 69
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 26.05 17:31
  • 47
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 26.05 16:03
  • 13
В Киеве озвучили план переоснащения ВВС Украины новыми истребителями
  • 26.05 13:30
  • 4
МИД призвал закрыть данные Договора по открытому небу для третьих стран
  • 26.05 13:29
  • 61
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 26.05 13:17
  • 1
В чем особенность воюющих в Ливии комплексов "Панцирь - С1" из ОАЭ