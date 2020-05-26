ЦПК отправит космонавта с врачом и тренером в Сочи на послеполетную реабилитацию с 15 июня

Ранее сообщалось, что второй период реабилитации Олега Скрипочки был отложен из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов им Ю. А. Гагарина разместил заявку на оказание услуг по организации и проведению послеполетной реабилитации космонавта в оздоровительном комплексе "Дагомыс" города Сочи, где его также будут сопровождать врач и тренер по физической подготовке. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

"Услуги должны быть предоставлены группе сотрудников ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина" в количестве 3 (трех) человек. Состав группы: один космонавт и два специалиста реабилитационной бригады (врач экипажа и тренер по физической подготовке)", - говорится в техническом задании.

Согласно документам, реабилитация запланирована с 15 июня по 31 июля. Планируется, что космонавт сможет получить медицинские и спортивно-оздоровительные услуги. При этом должны соблюдаться требования по эпидемиологической безопасности сотрудников: уменьшение или сведение до минимума контактов, питание в отдельном зале, а плавание в бассейне и посещение сауны - в то время, когда там нет других отдыхающих.

Ранее в Центре подготовки космонавтов сообщили ТАСС, что второй период реабилитации космонавта Олега Скрипочки, который вернулся с МКС на Землю 17 апреля, отложен на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Изначально он был запланирован с 18 мая в санатории "Дагомыс" Краснодарского края.