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Интерфакс-АВН

Японский космический корабль успешно выведен на орбиту - NASA

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Вид на Землю из космоса. Архивное фото
Вид на Землю из космоса. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

Вашингтон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Японский грузовой космический корабль HTV-9, стартовавший в среду, успешно вышел на заданную орбиту и направляется к Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск автоматического космического корабля с помощью ракеты-носителя H-IIB был осуществлен в 20:31 мск с космодрома на острове Танэгасима, расположенного на юго-западе Японии.

Корабль доставит на станцию около 4 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
H-IIB
Компании
NASA
Проекты
МКС
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