Турецкие БПЛА уничтожили в среду еще два "Панциря - С1", всего уже 5 штук

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В среду турецкие беспилотные летальные аппараты Bayraktar TB2 и, вероятно, Anka-S устроили настоящую охоту на доставленные из Объединенных Арабских Эмиратов зенитные ракетные пушечные комплексы "Панцирь С1" Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара.

Только за сегодня документально подтверждено уничтожение двух таких боевых машин. Одна находилась на марше. Другую установку высокоточный боеприпас поразил, когда она выезжала на боевую позицию.

Протурецких источники сообщают о поражении еще двух ЗРПК, однако на размещенных в Сети кадрах видно лишь, что что-то горит и взрывается под навесом. Возможно, это поражен лишь склад боеприпасов.

Если учитывать эти две подтвержденные потери, то получается, что за последние дни ЛНА потеряла уже 5 "Панцирей".

Военные эксперты предполагают, что турецкие военные начали активно применять новые мощные средства радиоэлектронной борьбы, которые серьезно затрудняют работу радиолокационных станций. Именно это и позволяет БПЛА так свободно действовать в небе Ливии.

Дмитрий Лемешко