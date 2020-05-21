Более 30 учений проведено на западе России с начала года - Шойгу

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Войска на западе России постоянно проводят учения, с начала года проведено более 320 мероприятий оперативной и боевой подготовки, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Западное стратегическое направление остаётся наиболее угрожаемым для военной безопасности РФ. (...) Большое внимание уделяется совершенствованию профессионального уровня личного состава и органов военного управления. С начала года проведено более 320 мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе свыше 30 учений. Также ведётся подготовка к участию в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", - сообщил Шойгу на коллегии ведомства в среду.

Он также сообщил, что в условиях сложной эпидемиологической обстановки Западный военный округ реализует комплекс мер по снижению до минимума числа случаев заражения личного состава.

Шойгу пояснил, что ведется контроль за здоровьем личного состава, при необходимости вносятся изменения в планы подготовки органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций. "На территории военных городков округа в кратчайшие сроки введены в эксплуатацию 6 многофункциональных медицинских центров для госпитализации военнослужащих, заболевших COVID-19. При необходимости они готовы принимать гражданское население", - сказал Шойгу.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные на период пандемии коронавируса отказались от проведения учений вблизи линии соприкосновения со странами НАТО.

"На период, который мы сейчас все переживаем, на период коронавирусной инфекции, наши военные сообщили о том, что они сокращают масштаб учений и не планируют каких-либо учений вблизи линии соприкосновения с Североатлантическим альянсом", - сказал Лавров во вторник журналистам.