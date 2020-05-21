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Интерфакс-АВН

В России создадут Военно-инженерную академию - Шойгу

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Инженерные войска. Архивное фото
Инженерные войска. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Чучадеев

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Новая Военно-инженерная академия станет главным учебным заведением по подготовке военных специалистов данного профиля для Вооруженных сил, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В целях дальнейшего развития инженерных войск, повышения результативности научных и научно-прикладных исследований, а также качества подготовки специалистов принято решение о создании Военно-инженерной академии, которая призвана стать главным учебным заведением по подготовке военно-инженерных кадров", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ в среду.

Министр отметил, что в последние годы повысилась интенсивность применения инженерных войск для различных задач. В частности, российские саперы занимались разминированием в Сирии и Лаосе, а также участвовали в ликвидации последствий оползня в Бурейском водохранилище.

"В Сирии и Лаосе от взрывоопасных предметов очищено более шести с половиной тысяч гектаров земли, 17 тысяч различных зданий, обезврежено свыше 100 тысяч взрывоопасных предметов", - отметил министр.

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Шойгу Сергей
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1 комментарий
№1
21.05.2020 11:26
Спасибо товарищу Шойгу С.К. Поэтому  он и считается лучшим министром в правительстве РФ. Ещё бы бронетанковую Академию так же возродил. Танки-роботы, роботехнические  наземно-воздушные комплексы, танки сетецентрической войны и т.д. Всё это требует нового осмысления, развития военной науки в этом направлении.
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