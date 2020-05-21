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Интерфакс-АВН

Россия готовит командно-штабное учение на западе страны - Шойгу

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Командно-штабные учения "Центр-2019"
Командно-штабные учения "Центр-2019".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Российские военные в 2020 году проведут на западе страны крупное командно-штабное учение, войска в данном регионе получат более 2 тыс. единиц новой техники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Западное стратегическое направление остаётся наиболее угрожаемым для военной безопасности Российской Федерации. В целях нейтрализации возникающих угроз осуществляем комплекс мер, предусмотренных планом деятельности на 2019-2025 годы. В Западном военном округе в текущем году спланировано 28 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава войск, синхронизированных с поставкой современного вооружения", - сообщили министр на коллегии ведомства в среду.

Он отметил, что до конца года в округ поступит около 2 тыс. единиц новой и модернизированной техники, в результате её доля превысит 65%.

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