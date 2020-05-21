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Готовятся к празднику Ураза-байрам или перегруппировке сил - Ливия

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара решила отвести свои подразделения на 2−3 км от линии фронта по периметру столицы страны Триполи с полудня 20 мая. Свой жест доброй воли командование ЛНА связало с наступлением на этой неделе праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) по окончании священного для мусульман месяца Рамадан (23 мая).

«Мы решили отвести наши силы от линии фронта в Триполи на расстояние 2−3 километра, чтобы граждане могли более свободно перемещаться в конце Рамадана и в преддверии праздника Ид аль-Фитр», — заявил представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передаёт Reuters.

Он также призвал формирования Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем, которые находятся в вооружённом конфликте с ЛНА, сделать то же самое.

Комментаторы объясняют принятое маршалом Хафтаром решение не только наступлением праздника Ид аль-Фитр, но и серьёзной неудачей, с которой столкнулись его войска в результате потери авиабазы «Аль-Ватия» к югу от Триполи. В начале этой недели отряды ПНС практически без боя взяли военно-воздушный объект ЛНА, захватив целый арсенал вооружений и военной техники, находившийся на базе.

В качестве трофея в руки ПНС попал и ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства.

Базирующуюся на востоке страны ЛНА поддерживают Россия, Франция, Египет, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). На стороне ПНС — Турция и Катар, отмечает Eadaily.

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Страны
Египет
Катар
Ливия
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
Турция
Франция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
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