Biznes Alert (Польша): сохранение «ядерного зонтика» НАТО в прежнем виде — оптимальный вариант для Польши

Развернувшиеся в Германии споры на тему совместного использования ядерного оружия вызывают тревогу у соседей. Немцы не видят угрозы со стороны России. И если Германия откажется от программы, это сильно обострит противоречия внутри Альянса, и не обязательно приведет к выгодным для Польши решениям, пишет эксперт и уповает на то, что сохранится статус-кво.

Интервью с сотрудницей варшавского Центра восточных исследований Юстыной Готковской (Justyna Gotkowska).

Biznes Alert: Возможен ли пересмотр условий натовской программы совместного использования ядерного оружия? Могут ли к ней присоединиться очередные европейские страны?

Юстына Готковска: В настоящий момент серьезных дискуссий в рамках Альянса о ее пересмотре не ведется, для этого нет оснований. Немецкая правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ не планирует отказываться от программы. Американское ядерное оружие до следующих парламентских выборов (они запланированы на 2021 год) будет оставаться в Германии, а немецкие самолеты "Торнадо" будут находиться в боевой готовности, чтобы, если НАТО решит организовать такую операцию, его доставить. Недавние высказывания лидеров фракции и партии социал-демократов ничего не изменят, поскольку это бы противоречило заключенному в 2018 году коалиционному договору.

Почему в Германии продолжают обсуждать эту тему? Потому, что изменение позиции СДПГ может негативным образом отразиться на процессе модернизации немецкой авиации после выборов 2021 года, а от него зависит дальнейшее участие страны в натовской программе. Новому немецкому правительству придется принять решение о закупке самолетов для доставки американского ядерного оружия, которые придут на смену "Торнадо". Возражения СДПГ будут воздействовать на "Зеленых", которые, по всей вероятности, создадут после 2021 года коалицию с христианскими демократами. "Зеленым" будет сложно дать согласие на покупку новых машин, если социал-демократы будут выступать против программы совместного использования ядерного оружия. А если это решение не появится, то Германия начнет постепенно из нее выходить: от "Торнадо" планируется окончательно отказаться к 2030 году.

Реальная дискуссия о реформе программы может начаться в 2022-2024 годах. Смогут ли к ней присоединиться другие европейские союзники, зависит от нескольких факторов. Встают вопросы, захочет ли новая американская администрация, которая появится в этом году после президентских выборов, расширять программу, как будут выглядеть отношения с Москвой.

Если в отношениях между Западом и Россией начнется разрядка, в натовских рядах не будет согласия на включение в программу совместного использования ядерного оружия союзников с восточного фланга. Некоторые государства ЕС продолжат придерживаться "Основополагающего акта Россия - НАТО", который обязывал Альянс не размещать ядерное оружие на территории его новых членов. В свою очередь, обострение отношений между Западом и Россией может положить начало обсуждению перспектив расширения программы. Возможно, ситуация в сфере европейской безопасности настолько ухудшится, что мы начнем обсуждать совсем другой вопрос: размещение на европейском континенте американских наземных ракетных систем (по мере развития таких вооружений в США) с ракетами средней и меньшей дальности, которые могут оснащаться как обычными, так и ядерными боеголовками. Есть вероятность, что начнутся разговоры о перспективах создания европейской системы ядерного сдерживания, хотя, на мой взгляд, это наименее вероятный сценарий.

- Как выглядит сейчас трансатлантическая политика безопасности в контексте отношений между США и Германией, подвергающихся в последнее время таким проверкам на прочность, как споры на тему "Северного потока - 2"? Продолжает ли Берлин придерживаться духа существующих соглашений, в безопасности ли американский ядерный арсенал на немецкой территории?

- В Германии сохраняется протрансатлантический консенсус, там понимают, что основа немецкой и европейской безопасности - это НАТО и сотрудничество с США. Гарантом консенсуса выступают в первую очередь христианские демократы вместе с частью представителей СДПГ, партии "Зеленых" и либералов. Однако администрация Трампа подвергается сейчас в Германии резкой критике за торговые войны с Евросоюзом и желание его ослабить, за отказ от обязательств в климатической политике, а прежде всего за отход от концепции мультилатерализма и подрыв авторитета международных организаций во имя стратегии "Америка прежде всего". Кроме того, немцы не хотят считать Россию и Китай исключительно стратегическими соперниками Запада, на чем настаивает Вашингтон. Они продвигают более многоплановый подход, в котором есть место на ведение бизнеса в тех сферах, в которых Берлин видит возможность извлечь обоюдную выгоду. Потому несмотря на аннексию Крыма он продолжает заниматься с Россией проектом "Северный поток - 2", а также не поддерживает американские призывы полностью разорвать контакты с Пекином, хотя в Германии с пониманием относятся к идее ограничения китайских экономических влияний в Европе и укрепления европейской промышленной автономии.

Немецкие дискуссии о политике безопасности становятся все более многоплановыми, в перспективе протрансатлантический подход будет в их рамках все чаще сталкиваться с альтернативными концепциями. На фоне крайне негативного отношения к администрации Трампа в Германии набирает популярность проевропейский подход, то есть идея о необходимости налаживать взаимодействие в сфере безопасности с другими странами Европы, прежде всего с Францией. Однако пока стратегия развития альтернативы в виде стратегической автономии ЕС, которую продвигает Париж, у немцев широкой поддержки не получила.

По мере того, как в СДПГ происходит левый разворот, все громче начинают говорить также о превращении Германии в "большую Швейцарию", то есть государство, которое делает в международных отношениях ставку на дипломатию, контроль над распространением вооружений и разоружение, на сотрудничество в сфере развития и гуманитарное взаимодействие. Это было бы государство с относительно слабой армией, остающееся в западных структурах, но выступающее в роли посредника в переговорах США с Китаем и Россией. С польской точки зрения такая концепция выглядит совершенно оторванной от реальности, но в немецком обществе, которое не видит традиционных военных угроз, она популярна.

"Альтернатива для Германии", в свою очередь, продвигает идею возвращения к национальному государству с сильной армией, которое ставит на первое место немецкие интересы, ведет сотрудничество с Россией и ослабляет связи с НАТО или ЕС. Такой подход, однако, не имеет большого числа поклонников.

- Как отразится обсуждение программы совместного использования ядерного оружия на надежности "ядерного зонтика" в Европе?

- Развернувшиеся в Германии споры на эту тему вызывают тревогу, поскольку мы видим, как наш западный сосед ставит под вопрос важный элемент существовавшего трансатлантического консенсуса. Однако значение для европейской системы безопасности будут иметь лишь конкретные немецкие решения (или их отсутствие). Если Германия не решит закупать новые самолеты для программы, она таким образом ослабит немецко-американские отношения и, возможно, спровоцирует эффект домино: ее примеру могут последовать другие европейские союзники, как Бельгия и Голландия, население которых тоже негативно относится к ядерному оружию.

Выход самого крупного союзника США, Германии, из программы ослабит систему ядерного сдерживания НАТО, а Москва увидит, что пути Вашингтона и Европы в сфере безопасности все больше расходятся. В свою очередь, обсуждение реформы программы совместного использования ядерного оружия может обострить противоречия внутри Альянса, не приведя одновременно к благоприятным с точки зрения Польши решениям. Если к 2030 году Германия выйдет из программы, дискуссию придется начать, но на каких условиях она будет проходить, какие принесет результаты, сказать сложно. С сегодняшней перспективы представляется, что лучшим вариантом было бы, пожалуй, сохранение статус-кво.

Войчех Якубик (Wojciech Jakóbik)