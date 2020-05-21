Пенс считает, что запуск корабля Crew Dragon воодушевит американцев, борющихся с пандемией

По словам вице-премьера США, запуск Crew Dragon к МКС возобновит "американское лидерство" в космосе

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Запуск космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС), запланированный на 27 мая, воодушевит американцев, борющихся с пандемией. Уверенность в этом выразил во вторник вице-президент США Майкл Пенс в ходе заседания Национального космического совета в штаб-квартире Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Мы находимся на расстоянии недели и одного дня от возвращения американских астронавтов на нашей ракете, с нашей земли в космос. Это выдающийся, особенный момент в жизни данной программы, - сказал Пенс. - Хотел бы выразить восхищение командой NASA и нашими двумя астронавтами". По его утверждению, это возобновит "американское лидерство" в космосе.

"Событие происходит в важный период для страны. Уже несколько месяцев мы находимся в условиях беспрецедентной пандемии, - продолжил вице-президент. - Сейчас, когда все 50 штатов принимают меры по открытию (снятию санитарных ограничений - прим. ТАСС), мы видим обнадеживающие признаки того, что пройдем те потери. Число случаев заражения снижается, это время большой надежды, особенно в свете вчерашних новостей об обнадеживающей новой вакцине". Американская биотехнологическая компания Moderna сообщила 18 мая об успешных клинических испытаниях вакцины против коронавируса.

По его словам, американцы с каждым днем приближаются к моменту, когда вирус уйдет в прошлое. "Это будет большим воодушевлением для американцев, когда мы увидим запуск ракеты на следующей неделе", - отметил он.

Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен через неделю отправятся на пилотируемом космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции. Старт намечен на 27 мая в 16:32 по времени Восточного побережья США (23:32 мск), а стыковка с МКС - на 28 мая. Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon-9 2 марта 2019 года и пристыковался к ней на следующий день. Его расстыковка состоялась через неделю. Посадочный модуль после спуска на парашютах приводнился в Атлантическом океане.

ТФЫФ прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.