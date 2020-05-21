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Интерфакс-АВН

Корабль с "Калибрами" для ТОФ заложат летом на Амурском судостроительном заводе - командующий

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Головной малый ракетный корабль "Мытищи" (в постройке "Ураган", заводской номер 251) проекта 22800 (шифр
Головной малый ракетный корабль "Мытищи" (в постройке "Ураган", заводской номер 251) проекта 22800 (шифр.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Малый ракетный корабль проекта 22800 "Павловск" для Тихоокеанского флота (ТОФ) будет заложен на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) летом текущего года, сообщил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

"На Амурском судостроительном заводе в различной степени готовности находятся три малых ракетных корабля проекта "Каракурт" - "Удомля", "Ржев" и "Уссурийск". Они также являются носителями комплекса крылатых ракет "Калибр-НК". Ещё один такой корабль, МРК "Павловск", будет заложен в Комсомольске на-Амуре летом", - сказал Авакянц в интервью официальной газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

Он сообщил, что в этом году из дока АСЗ для достройки на плаву будет выведен корвет "Резкий", который, как ожидается, усилит состав Тихоокеанского флота в 2021 году.

Также Авакянц отметил, что командование продолжает работу по совершенствованию инфраструктуры пунктов базирования и ожидает крупного пополнения состава сил флота в этом году.

"Всего же мы рассчитываем принять в эксплуатацию порядка 15 новых боевых кораблей и судов обеспечения", - заявил командующий.

Кроме того, по его словам, до конца года на Тихоокеанский флот прибудет дизельная подлодка "Петропавловск-Камчатский" принятая в его состав в ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге.

Как сообщалось, в 2020 году ТОФ будет усилен атомными подлодками - стратегическим крейсером "Князь Олег" и многоцелевой субмариной "Новосибирск", а также дизельной подлодкой "Волхов". Кроме того, в состав флота поступят корветы "Гремящий" и "Алдар Цыденжапов".

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Гремящий
Новосибирск АПЛ
С-75
Компании
АСЗ
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
22800 МРК
636.3
Калибр КР
ТОФ
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