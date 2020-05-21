Корабль с "Калибрами" для ТОФ заложат летом на Амурском судостроительном заводе - командующий

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Малый ракетный корабль проекта 22800 "Павловск" для Тихоокеанского флота (ТОФ) будет заложен на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) летом текущего года, сообщил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

"На Амурском судостроительном заводе в различной степени готовности находятся три малых ракетных корабля проекта "Каракурт" - "Удомля", "Ржев" и "Уссурийск". Они также являются носителями комплекса крылатых ракет "Калибр-НК". Ещё один такой корабль, МРК "Павловск", будет заложен в Комсомольске на-Амуре летом", - сказал Авакянц в интервью официальной газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

Он сообщил, что в этом году из дока АСЗ для достройки на плаву будет выведен корвет "Резкий", который, как ожидается, усилит состав Тихоокеанского флота в 2021 году.

Также Авакянц отметил, что командование продолжает работу по совершенствованию инфраструктуры пунктов базирования и ожидает крупного пополнения состава сил флота в этом году.

"Всего же мы рассчитываем принять в эксплуатацию порядка 15 новых боевых кораблей и судов обеспечения", - заявил командующий.

Кроме того, по его словам, до конца года на Тихоокеанский флот прибудет дизельная подлодка "Петропавловск-Камчатский" принятая в его состав в ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге.

Как сообщалось, в 2020 году ТОФ будет усилен атомными подлодками - стратегическим крейсером "Князь Олег" и многоцелевой субмариной "Новосибирск", а также дизельной подлодкой "Волхов". Кроме того, в состав флота поступят корветы "Гремящий" и "Алдар Цыденжапов".