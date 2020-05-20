Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства

Правительственные силы Ливии нанесли удар по системе радиоэлектронной борьбы «Красуха» во время атаки на авиабазу Аль-Ватия, где находились военнослужащие Хафтара. Кадры момента удара попали в соцсети. Однако непонятно, где именно была обстреляна система. А представитель фельдмаршала опроверг информацию о потере контроля над базой.

Военно-воздушные силы ливийской армии атаковали бежавших с военной авиабазы Аль-Ватия боевиков лидера незаконных вооруженных формирований, базирующихся на востоке страны, Халифы Хафтара (Khalifa Haftar). Также была обстреляна и выведена из строя система радиоэлектронной борьбы "Красуха" российского производства.

По сообщениям местных средств массовой информации, в ходе воздушной операции, проведенной поблизости от 53-го военного лагеря в районе Тиджи на границе Ливии с Тунисом, были атакованы и приведены в негодность две боевые машины ополченцев Хафтара.

Военно-воздушные силы ливийской армии также нанесли удар по системе радиоэлектронной борьбы "Красуха" российского производства и вывели ее из строя. Кадры, на которых запечатлен момент удара по системе, попали в социальные сети. Информации о том, где именно была обстреляна система, нет.

Как известно, этим утром ливийская армия взяла под контроль военную авиабазу Аль-Ватия, которая была оккупирована боевиками Хафтара.

После приказа о наступлении на Триполи в апреле 2019 года Хафтар активно использовал базу Аль-Ватия для нанесения ударов по окрестностям столицы с помощью военных самолетов.