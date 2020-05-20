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Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства

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Станция подавления комплекса «Красуха-2»
Станция подавления комплекса «Красуха-2».
Источник изображения: © Vitaly V. Kuzmin

Правительственные силы Ливии нанесли удар по системе радиоэлектронной борьбы «Красуха» во время атаки на авиабазу Аль-Ватия, где находились военнослужащие Хафтара. Кадры момента удара попали в соцсети. Однако непонятно, где именно была обстреляна система. А представитель фельдмаршала опроверг информацию о потере контроля над базой.

Военно-воздушные силы ливийской армии атаковали бежавших с военной авиабазы Аль-Ватия боевиков лидера незаконных вооруженных формирований, базирующихся на востоке страны, Халифы Хафтара (Khalifa Haftar). Также была обстреляна и выведена из строя система радиоэлектронной борьбы "Красуха" российского производства.

По сообщениям местных средств массовой информации, в ходе воздушной операции, проведенной поблизости от 53-го военного лагеря в районе Тиджи на границе Ливии с Тунисом, были атакованы и приведены в негодность две боевые машины ополченцев Хафтара.

Военно-воздушные силы ливийской армии также нанесли удар по системе радиоэлектронной борьбы "Красуха" российского производства и вывели ее из строя. Кадры, на которых запечатлен момент удара по системе, попали в социальные сети. Информации о том, где именно была обстреляна система, нет.

Как известно, этим утром ливийская армия взяла под контроль военную авиабазу Аль-Ватия, которая была оккупирована боевиками Хафтара.

После приказа о наступлении на Триполи в апреле 2019 года Хафтар активно использовал базу Аль-Ватия для нанесения ударов по окрестностям столицы с помощью военных самолетов.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Ливия
Россия
Тунис
Турция
Продукция
Красуха-4
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5 комментариев
№1
20.05.2020 05:22
-3
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№2
20.05.2020 05:26
В Сирии или на границе с ней развернуты турецкие системы РЭБ Коралл, я давно предлагал нанести по ним удары теми или иными средствами от Точек-У до действий ССО или курдских РДГ. Но вам все было жалко турок, а им вас нет, нисколько. Воткнут нож в спину, а потом любезно усаживают за стол переговоров...
-1
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№3
20.05.2020 11:50
Турецкие СМИ публикуют ложные кадры уничтожения РЭБ «Красуха» в Ливии
+4
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№4
20.05.2020 16:50
Видео действительно какое то мутное. Не понятно, что вез тягач. Подождем дальнейших разборов этого удара. Гораздо более интересeн вот этот захват Панциря:

https://twitter.com/i/status/1262712677450895363  Ценный такой приз.
0
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№5
20.05.2020 20:34
Цитата, Ingvar сообщ. №4
Видео действительно какое то мутное. Не понятно, что вез тягач. Подождем дальнейших разборов этого удара. Гораздо более интересeн вот этот захват Панциря:

да пох че там тягач вез , это не Красуха хотя бы потому что Красухи там быть не могло по определению .
а Панцирь тот из ОАЭ .
его арабы в любом случае рано или поздно пролюбили б . ибо это арабы .
+1
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