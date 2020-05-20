Войти
Интерфакс-АВН

Предложение перебазировать ядерные заряды США из Германии в Польшу ставит под угрозу основу европейской безопасности - МИД РФ

698
0
0
Вид на Варшаву
Вид на Варшаву.
Источник изображения: © AP Photo / Alik Keplicz

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - В Москве расценивают как опасное и ставящее под угрозу материальную основу европейской безопасности предложение посла США в Варшаве Джоржетт Мосбахер передислоцировать американское тактическое ядерное оружие из Германии в Польшу, заявили во вторник в МИД России.

"Надеемся, что в Вашингтоне и Варшаве осознают опасный характер подобных заявлений, которые обостряют и без того переживающие не самый лучший период отношения между Россией и НАТО, а также ставят под угрозу саму материальную основу европейской безопасности, уже ослабленную в результате односторонних шагов США, прежде всего, выхода из ДРСМД", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

В конце прошлой недели Мосбахер написала в соцсетях, что "если Германия хочет уменьшить ядерный потенциал НАТО и ослабить альянс, возможно, Польша, которая четко выполняет свои обязательства, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить эти средства у себя".

На Смоленской площади подчеркнули, что возможность приближения ядерного оружия и сопутствующей инфраструктуры непосредственно к российским рубежам - "это уже нарушение одного из ключевых положений "Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора (НАТО)" от 27 мая 1997 года".

"Там прямо указано: "Государства - члены НАТО подтверждают, что не имеют намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов и не имеют необходимости изменять любой из аспектов построения ядерных сил НАТО или ядерную политику НАТО, а также не предвидят необходимости делать это в будущем". Под этими гарантиями стоят подписи руководителей всех стран альянса без исключения", - напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В комментарии отмечается, что "реальным вкладом в укрепление евробезопасности стало бы возвращение американских боеголовок на территорию США".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
США
Проекты
NATO
РСМД
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
27.03.2019
Война миров по новым правилам
24.12.2018
Российский Генштаб сделал Европе последнее предупреждение
19.11.2018
США берут Европу в заложники
28.09.2015
Россия и НАТО наращивают ядерные вооружения. Нам есть чего бояться? ("Newsweek Polska", Польша)
22.04.2013
Политика и национальная оборона
04.03.2013
Деликатность Запада в вопросах сокращения вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.05 22:49
  • 2
Силы специальных операций США получат перспективные 6,8-мм системы стрелкового оружия NGSW
  • 20.05 22:28
  • 34
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 20.05 22:18
  • 11
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 20.05 21:55
  • 71
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 20.05 21:31
  • 2
«Они раздражали»: немецкий телеканал рассказал об «оккупантах»
  • 20.05 21:22
  • 52
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 20.05 20:54
  • 2
Дешёвая бронесталь (реально).
  • 20.05 20:34
  • 5
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 20.05 17:47
  • 1
Сбить невидимку
  • 20.05 17:17
  • 76
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 20.05 16:46
  • 1
Время оборотней
  • 20.05 14:36
  • 16
Созидание вместо спекуляций
  • 20.05 10:17
  • 2
Носки как залог будущей победы
  • 20.05 09:22
  • 11
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 20.05 09:12
  • 5
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны