Предложение перебазировать ядерные заряды США из Германии в Польшу ставит под угрозу основу европейской безопасности - МИД РФ

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - В Москве расценивают как опасное и ставящее под угрозу материальную основу европейской безопасности предложение посла США в Варшаве Джоржетт Мосбахер передислоцировать американское тактическое ядерное оружие из Германии в Польшу, заявили во вторник в МИД России.

"Надеемся, что в Вашингтоне и Варшаве осознают опасный характер подобных заявлений, которые обостряют и без того переживающие не самый лучший период отношения между Россией и НАТО, а также ставят под угрозу саму материальную основу европейской безопасности, уже ослабленную в результате односторонних шагов США, прежде всего, выхода из ДРСМД", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

В конце прошлой недели Мосбахер написала в соцсетях, что "если Германия хочет уменьшить ядерный потенциал НАТО и ослабить альянс, возможно, Польша, которая четко выполняет свои обязательства, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить эти средства у себя".

На Смоленской площади подчеркнули, что возможность приближения ядерного оружия и сопутствующей инфраструктуры непосредственно к российским рубежам - "это уже нарушение одного из ключевых положений "Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора (НАТО)" от 27 мая 1997 года".

"Там прямо указано: "Государства - члены НАТО подтверждают, что не имеют намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов и не имеют необходимости изменять любой из аспектов построения ядерных сил НАТО или ядерную политику НАТО, а также не предвидят необходимости делать это в будущем". Под этими гарантиями стоят подписи руководителей всех стран альянса без исключения", - напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В комментарии отмечается, что "реальным вкладом в укрепление евробезопасности стало бы возвращение американских боеголовок на территорию США".