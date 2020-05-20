С Восточного будут запускать спутники "Гонец" один-два раза в год - оператор

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Запуск спутников связи "Гонец" перенесут с космодрома "Плесецк" на Восточный, сообщил гендиректор спутниковой системы "Гонец" (входит в "Роскосмос") Павел Черенков.

"До настоящего момента спутники "Гонец" запускались с космодрома Плесецк на уже устаревшей конверсионной ракете-носителе "Рокот". Площадка на Восточном позволит проводить запуски "Гонцов" на новом серийном носителе "Союз-2", который, помимо прочих технических преимуществ, гораздо более экологичен", - сообщил Черенков, слова которого приводят в пресс-службе.

По его словам, с Восточного будут осуществлять "1-2 запуска в год" со спутниками системы.

Ранее сообщалось, что на модернизацию инфраструктуры Восточного для запусков "Гонцов" выделено 763 млн рублей. Работы по модернизации должны быть завершены до 15 ноября 2022 года.

Восточный - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. Всего за все время эксплуатации космодрома здесь были проведены пять пусков ракет-носителей семейства "Союз". В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".