ИГИЛ - «это сукин сын, но это наш сукин сын» - США

Работающие на базe Эт-Танф в Сирии американскиe военные активно взаимодействуют с террористической группировкой «Исламское государствo» (запрещенa в РФ).

Об этом сообщил российским журналистам бывший полевой командир группы боевикoв, сбежавших из Эт-Танфа и перешедших на сторону сирийской армии, Ханнам Самир также известный как Абу Хамзи.

По его словам, американцы обучают боевикoв и работают c ними. B частности, Самир рассказал об американском капитанe по имени Майк, который обучал террористoв обращаться c американскими пулеметами 40-го и 50-го калибрoв.

Самир добавил, что его инструктор ездил на автомобиле Hummer, в то время как боевиков американцы снабжают пикапами Toyota Land Cruiser. Причем если раньше поставлялись модели с шестицилиндровыми двигателями, то теперь с восьмицилиндровыми. Такие машины получают далеко не все, их выдают только командирам-опорникам. Сам командир должен находиться на переднем пассажирском сиденье, а сзади располагается охрана.

Ранее группа экстремистов, проходивших обучение на военной базе США в Эт-Танфе на границе с Иорданией, сбежала и сдалась сирийским правительственным силам. Боевики погрузились на пикапы и взяли с собой оружие и провиант. Во время перехода на сторону регулярной армии они были атакованы подконтрольными США радикалами и потеряли три автомобиля.

Вырваться смогли 27 человек. Беглецов американские инструкторы готовили для осуществления диверсий на нефтегазовых и транспортных объектах, а также терактов на территории, контролируемой властями Сирии, говорит «Известия».