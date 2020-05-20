Успех операции против сил Хафтара связан с применением средств авиации - турецкие каналы

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Турецкие СМИ в красках описывают поражение Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара на авиабазе Аль-Ватия, что к югу от Триполи. В сообщениях турецких телеканалов говорится о том, что успех операции против войск Хафтара связан с применением средств авиации.

Отмечается, что для обстреле авиабазы ЛНА с воздуха использовались ударные беспилотники. Очевидцы сообщают о как минимум десятке применённых БПЛА. Какие конкретно это были беспилотники, не называется. Однако можно предположить, что речь идёт о турецких БПЛА «Байрактар». Несколько таких беспилотных средств турецкий военный контингент в Ливии ранее потерял. По некоторым данным, они были уничтожены ЗРПК «Панцирь», поставленными в страну из Объединённых Арабских Эмиратов. Накануне стало известно, что один из таких комплексов сам стал трофеем сил, контролируемых Файезом Сараджем. В свою очередь, Сараджа в этой войне поддерживает Анкара.

Турецкие СМИ отмечают, что авиация наносила удары и по отступающим из Аль-Ватии силам Халифы Хафтара. В частности, была обстреляна колонна автомобилей ЛНА в районе населённого пункта Тичи на границе с Тунисом.

Тем временем в правительстве Сараджа заявили, что «путчисты получили по заслугам». По слова премьера Ливии, «освобождены территории, которые незаконно удерживались путчистами во главе с Хафтаром».

Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация о переброске на ливийскую территорию не только боевиков из сирийского Идлиба, которых подозревают в подконтрольности турецким спецслужбам, но и бойцов турецких отрядов специального назначения. Именно эти силы и стали тем ударным кулаком, который атаковал позиции ЛНА в Аль-Ватии после использования средств беспилотной авиации.