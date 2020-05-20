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Вестник Мордовии

Трофей из Ливии - комплекс "Панцирь-С1" возможно будет переправлен в Турцию

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Источник изображения: Фото: twitter.com/oryxspioenkop

Захват почти целого зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1 - крупная удача действующих в Ливии турецких военных. Судя по появившимся в Сети материалам, в настоящее время ЗРПК на трале вывезен с территории оставленной силами Хафтара авиабазы Эль-Ватыя и доставлен в Триполи.

Источник изображения: Фото: twitter.com/oryxspioenkop

Как предполагают военные эксперты, установка, ракеты и найденная документация, вполне вероятно, будут переправлены в Турцию, где специалисты подвергнут трофей всестороннему изучению.

Источник изображения: Фото: twitter.com/oryxspioenkop

Не известно, как много времени займет этот процесс, но в будущем полученные данные будут не лишними в борьбе с такими комплексами хафтаровской Ливийской национальной армии и правительственных войск в Сирии. Не исключено, что турки поделятся добытыми данными с некоторыми союзниками по НАТО, например Италией, которая также имеет в Ливии свой воинский контингент.

Источник изображения: Фото: twitter.com/oryxspioenkop

Захват систем ПВО - одна из приоритетных задач западных разведывательных служб. Можно вспомнить, сколько усилий они предпринимали, чтобы узнать секреты советских ЗРК.

Источник изображения: Фото: twitter.com/oryxspioenkop

Что же касается "Панциря", в настоящее время созданы более совершенные модификации, характеристики которых гораздо лучге, чем имеются у ЗРПК, потерянного хафтраровцами в Ливии.

Дмитрий Лемешко

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Ливия
Сирия
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
NATO
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