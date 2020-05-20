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Интерфакс-АВН

Трамп: США должны упрощать процесс продажи вооружения другим странам, чтобы те не покупали у РФ и Китая

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Американский президент Дональд Трамп
Американский президент Дональд Трамп.
Источник изображения: whitehouse.gov

Вашингтон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - США следует стараться как можно больше упрощать процесс продажи вооружений другим странам, так как в противном случае те обратятся к конкурентам - России и Китаю, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

"Мы должны сделать так, чтобы такие сделки можно было как можно проще заключить", - сказал он, говоря о поставках вооружений в дружественные Штатам страны.

Он отметил, что в прошлом были случаи, когда "страны хотели купить у нас оружие, однако мы создавали так много препятствий для сделки, что они были вынуждены обращаться к России или к Китаю".

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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