Минобороны РФ построит в Дагестане медцентр на 200 мест для помощи заболевшим коронавирусом

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Медицинский центр в Дагестане на 200 мест для лечения больных Covid-19 будет построен по типовому проекту, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"По поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Минобороны России развернет в Республике Дагестан строительство многофункционального медицинского центра на 200 койко-мест для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению региона", - говорится в сообщении военного ведомства.

"Медицинский центр в Дагестане будет построен по типовому проекту Минобороны России, который уже успешно реализован в Хабаровске и подмосковном Подольске в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 многопрофильных медцентров на территории военных госпиталей Западного (6 центров), Южного (3 центра), Центрального (3 центра) и Восточного (4 центра) военных округов емкостью 1600 мест в 15 регионах страны", - отмечается в сообщении.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с руководством Дагестана поручил МЧС обеспечить санитарную обработку социальных объектов, а Минобороны - начать строительство быстровозводимого медцентра для больных коронавирусом.

Больницы городов Дагестана переполнены, поэтому госпитализация зараженных коронавирусом жителей горных аулов региона невозможна, сообщил муфтий республики Ахмат Абдулаев на совещании президента РФ Владимира Путина с руководством и представителями общественности Дагестана.

Ранее глава здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в ходе прямого эфира в инстаграме блогера Руслана Курбанова сообщил, что число умерших от внебольничной пневмонии и коронавируса в Дагестане достигло 657 человек.

Он отметил, что за время борьбы с COVID-19 и пневмонией в республике погибло более 40 медиков, однако не все из них скончались от указанных болезней. По словам Гаджиибрагимова, внебольничной пневмонией заражены более 13 697 жителей республики.