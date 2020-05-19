Войти
ИноСМИ

Россия: Если в Польше разместят ядерные бомбы, наступит новый Карибский кризис (Факти, Болгария)

712
0
0
Самолёт-разведчик Lockheed U-2
Самолёт-разведчик Lockheed U-2.
Источник изображения: © U.S. Air Force

Заявление американского посла в Варшаве Джорджетта Мосбахера о том, что США могут переместить ядерное оружие, которое хранят в Германии, в Польшу, вызвало резонанс в России и Европе. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что подобный шаг вызовет новый карибский кризис. А что думают болгарские читатели?

"Размещение американского ядерного оружия в Польше повторит карибский кризис 1962 года", - так ответил на заявление американского посла в Польше о возможной передислокации ядерного арсенала США российский сенатор Алексей Пушков. Алексей Пушков заявил, что американские и польские политики должны быть знакомы с историей кризиса 1962 года, если они "забыли или не знали".

Карибский кризис 1962 признан периодом холодной войны, когда США и СССР были наиболее близки к ядерной войне. По словам Алексея Пушкова, размещение ядерного оружия в Польше спровоцирует новый кризис. Поскольку аннексия Крыма в 2014 году испортила отношения Москвы и НАТО, нынешнее усиление военного присутствия НАТО считает гарантией сохранение суверенитета соседей России.

***

Комментарии:

Близо е времето

Скоро начнут летать ядерные бомбы. Коронавирус был только предупреждением.

Другарят

Алло, прекратите манипулировать людьми! Вы прекрасно знаете, что это делается не из-за "аннексии Крыма", и не потому, что ваше НАТО "обеспокоено безопасностью стран Восточной Европы"! Просто бандитам из фашистской Америки спокойно жить не дают богатства России!

Тиберий

Во время карибского кризиса великий Мао Цзэдун сказал Кеннеди легендарную фразу: "Осторожно, при ядерной войне я потеряю 300 миллионов китайцев, а от тебя не останется ничего".

Светослав Славчев

В одном интервью дядюшка Путин сказал: "Зачем нам мир, в котором нет России". Запад уверенно движется к уничтожению себя как цивилизации.

Xxx

Да Россия наверняка вернется домой, обосравшись со страха, как и во время карибского кризиса… и опять не посмеет отправлять корабли в Атлантику следующие 60-70 лет…

Вече е друго

Сейчас регулярно американцы приезжают домой обосравшимися. Половина экипажа корабля "Дональд Кук" покинула военную службу в обосранных памперсах и под надзором психиатров.

Гост

НАТО силньна только в голливудских фильмах. В действительности же американские солдаты отказываются участвовать в военных действиях в Южной Корее, потому что на завтрак им не дают традиционный апельсиновый сок. Если же они попадут в реальную военную ситуацию и узнают, что обед задерживается, у депилированных солдатиков случится настоящий физиологический и эмоциональный кризис.

Шляхтиц

Еще в 1958-59 годах США незаметно разместили ядерные установки на своей военной базе в турецком Инджирлике. СССР об этом, конечно, узнал, и установил свои ядерные ракеты на Кубе. Очень хороший для американцев президент Джон Фицжеральд Кеннеди разразился воплями, на что Никита Хрущев поставил ему условие: вы уходите из Инджирлика, мы забираем ракеты с Кубы. Чтобы не упасть в грязь лицом на глазах у всего мира, американцы по-тихому вывезли свои ядерные ракеты из Турции, и обошлось без войны. Джон Кеннеди, может, очень хороший президент, в этом случае…. Сейчас, к великому сожалению, история повторяется…

Тошко

Россия - не СССР, а НАТО еще сильнее и больше!

Бойко,Байко,Бейко

На этот раз России не нужно быть последней дурой и выводить свой контингент из Восточной Германии. Посмотрите на арабов и на турок, как они без боя их захватывают - сначала мэр Ганновера, потом министр, а затем будет канцлер-турок. Плохо то, что сербы взяли настоящие МиГ-29, они лучше, чем наши воображаемые F-16. У сербов и вертолеты Ми, которые летают при любых условиях, а мы (мы же атланты) взяли Cougar. Значит надо молиться, чтобы во время конфликта погода была ясной и летной.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Германия
Китай
Польша
Россия
США
Турция
Продукция
F-16
МиГ-29
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
07.02.2020
Малой мощностью. Почему Россию тревожат новые американские ядерные боеголовки
09.03.2016
Пентагон угрожает бюджетом
25.02.2016
Главная битва Пентагона
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
29.07.2015
Система ПРО — это гибель для Польши ("Nowa Europa Wschodnia", Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.05 22:34
  • 21
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 19.05 22:33
  • 1
Два МРК проекта 22800 доставлены на ССЗ «Пелла» для достройки
  • 19.05 22:26
  • 10
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 19.05 22:23
  • 31
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 19.05 21:38
  • 61
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 19.05 20:41
  • 75
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 19.05 19:42
  • 4
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 19.05 19:39
  • 2088
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.05 19:34
  • 4
Rzeczpospolita (Польша): ядерная Польша? Не стоит спешить
  • 19.05 15:17
  • 3
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны
  • 19.05 11:18
  • 1
Носки как залог будущей победы
  • 19.05 11:02
  • 1
Засветились на радаре: ВКС получат новую технику для обнаружения ракет
  • 19.05 10:58
  • 1
Су-57 проходят завершающую стадию испытаний
  • 19.05 10:53
  • 2
Планы новых поставок российского вооружения Киргизии
  • 19.05 09:20
  • 61
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы