Россия: Если в Польше разместят ядерные бомбы, наступит новый Карибский кризис (Факти, Болгария)

Заявление американского посла в Варшаве Джорджетта Мосбахера о том, что США могут переместить ядерное оружие, которое хранят в Германии, в Польшу, вызвало резонанс в России и Европе. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что подобный шаг вызовет новый карибский кризис. А что думают болгарские читатели?

"Размещение американского ядерного оружия в Польше повторит карибский кризис 1962 года", - так ответил на заявление американского посла в Польше о возможной передислокации ядерного арсенала США российский сенатор Алексей Пушков. Алексей Пушков заявил, что американские и польские политики должны быть знакомы с историей кризиса 1962 года, если они "забыли или не знали".

Карибский кризис 1962 признан периодом холодной войны, когда США и СССР были наиболее близки к ядерной войне. По словам Алексея Пушкова, размещение ядерного оружия в Польше спровоцирует новый кризис. Поскольку аннексия Крыма в 2014 году испортила отношения Москвы и НАТО, нынешнее усиление военного присутствия НАТО считает гарантией сохранение суверенитета соседей России.

***

Комментарии:

Близо е времето

Скоро начнут летать ядерные бомбы. Коронавирус был только предупреждением.

Другарят

Алло, прекратите манипулировать людьми! Вы прекрасно знаете, что это делается не из-за "аннексии Крыма", и не потому, что ваше НАТО "обеспокоено безопасностью стран Восточной Европы"! Просто бандитам из фашистской Америки спокойно жить не дают богатства России!

Тиберий

Во время карибского кризиса великий Мао Цзэдун сказал Кеннеди легендарную фразу: "Осторожно, при ядерной войне я потеряю 300 миллионов китайцев, а от тебя не останется ничего".

Светослав Славчев

В одном интервью дядюшка Путин сказал: "Зачем нам мир, в котором нет России". Запад уверенно движется к уничтожению себя как цивилизации.

Xxx

Да Россия наверняка вернется домой, обосравшись со страха, как и во время карибского кризиса… и опять не посмеет отправлять корабли в Атлантику следующие 60-70 лет…

Вече е друго

Сейчас регулярно американцы приезжают домой обосравшимися. Половина экипажа корабля "Дональд Кук" покинула военную службу в обосранных памперсах и под надзором психиатров.

Гост

НАТО силньна только в голливудских фильмах. В действительности же американские солдаты отказываются участвовать в военных действиях в Южной Корее, потому что на завтрак им не дают традиционный апельсиновый сок. Если же они попадут в реальную военную ситуацию и узнают, что обед задерживается, у депилированных солдатиков случится настоящий физиологический и эмоциональный кризис.

Шляхтиц

Еще в 1958-59 годах США незаметно разместили ядерные установки на своей военной базе в турецком Инджирлике. СССР об этом, конечно, узнал, и установил свои ядерные ракеты на Кубе. Очень хороший для американцев президент Джон Фицжеральд Кеннеди разразился воплями, на что Никита Хрущев поставил ему условие: вы уходите из Инджирлика, мы забираем ракеты с Кубы. Чтобы не упасть в грязь лицом на глазах у всего мира, американцы по-тихому вывезли свои ядерные ракеты из Турции, и обошлось без войны. Джон Кеннеди, может, очень хороший президент, в этом случае…. Сейчас, к великому сожалению, история повторяется…

Тошко

Россия - не СССР, а НАТО еще сильнее и больше!

Бойко,Байко,Бейко

На этот раз России не нужно быть последней дурой и выводить свой контингент из Восточной Германии. Посмотрите на арабов и на турок, как они без боя их захватывают - сначала мэр Ганновера, потом министр, а затем будет канцлер-турок. Плохо то, что сербы взяли настоящие МиГ-29, они лучше, чем наши воображаемые F-16. У сербов и вертолеты Ми, которые летают при любых условиях, а мы (мы же атланты) взяли Cougar. Значит надо молиться, чтобы во время конфликта погода была ясной и летной.