Путин и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом, Идлиб и выразили обеспокоенность эскалацией в Ливии - Кремль

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Состоялся телефонный разговор президентов Российской Федерации и Турецкой Республики Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.

"Подробно обсуждена тематика борьбы с пандемией коронавируса. Подчеркнута важность дальнейшего сотрудничества профильных структур двух стран, в том числе по вопросам методик лечения заболевших и разработки вакцин. Глава российского государства поблагодарил турецких партнеров за содействие в возвращении на родину соотечественников, находящихся в Турции, а также за оказание гуманитарной помощи ряду российских регионов", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Кремле, в ходе телефонного разговора был продолжен обмен мнениями по ситуации в Сирийской Арабской Республике. "Выражен общий настрой на интенсификацию совместных усилий по выполнению российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации, включая принятый в Москве 5 марта с.г. Дополнительный протокол к сочинскому Меморандуму от 17 сентября 2018 года", - отметили в пресс-службе.

"Президенты России и Турции высказали обеспокоенность эскалацией боестолкновений в Ливии. Отмечена необходимость скорейшего возобновления бессрочного перемирия и межливийского диалога на основе решений Берлинской международной конференции 19 января с.г., одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН", - добавили в Кремле.

Сообщается, что затронуты также актуальные аспекты развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества.