Главный козырь «крымской политики» Зеленского – антироссийские санкции

Эксперты политического директората МИД Украины подготовили «Стратегию деоккупации Крыма», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в в интервью «РБК-Украина».

«Это документ стратегического характера. После того, как мы его доработаем с учётом моих замечаний, мы проведём более широкие консультации и с другими органами власти, и с внешними экспертами, и с общественностью», - рассказал он.

Кулеба сообщил, что не знает, останется ли этот документ бумагой министерства иностранных дел Украины, или же он будет относиться к нескольким ведомствам, например к Совету национальной безопасности и обороны.

По его словам, стратегия подразумевает «игру в долгую», элементами которой являются антироссийские санкции и готовность государственных институтов Украины «принять» Крым обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на «возвращение» Крыма в состав Украины в неопределённом будущем.