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Интерфакс-АВН

РФ с 2024г нужно нарастить выпуск гражданских самолетов примерно в три раза, до 100 в год - Борисов

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Пилотская кабина МС-21
Пилотская кабина МС-21.
Источник изображения: rostec.ru

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС - РФ с 2024 года должна нарастить ежегодный выпуск гражданских самолетов до 100 с нынешних 35-40 штук, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) в понедельник.

"Вместе с самолетами государственной авиации мы балансировали в последние годы на уровне 35-40 самолетов в год. Это, конечно, не тот уровень, который должен быть. В планах и в программе финансового оздоровления ПАО "ОАК", который мы накануне заседания правительства приняли, - начиная с 2024 года мы должны выйти на показатель свыше 100 самолетов по гражданскому направлению", - сказал Борисов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОАК
Персоны
Борисов Юрий
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