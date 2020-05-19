РФ с 2024г нужно нарастить выпуск гражданских самолетов примерно в три раза, до 100 в год - Борисов

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС - РФ с 2024 года должна нарастить ежегодный выпуск гражданских самолетов до 100 с нынешних 35-40 штук, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) в понедельник.

"Вместе с самолетами государственной авиации мы балансировали в последние годы на уровне 35-40 самолетов в год. Это, конечно, не тот уровень, который должен быть. В планах и в программе финансового оздоровления ПАО "ОАК", который мы накануне заседания правительства приняли, - начиная с 2024 года мы должны выйти на показатель свыше 100 самолетов по гражданскому направлению", - сказал Борисов.