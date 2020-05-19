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Интерфакс-АВН

Слова Маска о возможности использовании ракетного оружия в космосе свидетельствуют о курсе США на его милитаризацию - Рогозин

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Заявление Илона Маска о возможности запуска 10 тыс. боевых ракет на Марс для его терраформирования свидетельствует о курсе США на милитаризацию космоса, считает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Глава SpaceX предложил "терраформировать Марс", проведя большую серию термоядерных взрывов на полюсах планеты. Взорвать Марс вряд ли удастся, но предлог для вывода в космическое пространство термоядерного оружия - очевидный. Судя по всему, США берут курс на милитаризацию космоса", - заявил Рогозин в своем Твиттере в понедельник.

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Боев Сергей
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
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Ядерный щит
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