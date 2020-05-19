Войти
ИноСМИ

The National Interest (США): этот несостоявшийся русский танк мог бы выдержать даже ядерный взрыв

692
0
0
Совместные учения с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2019"
Совместные учения с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2019".
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Куденко

Автор рассказывает об уникальном проекте советского танка Объект 279, разработанном в ленинградском конструкторском бюро в 1957-м году. Этот тяжелый танк, предназначенный для боя в условиях множественных ядерных взрывов (такая была эпоха), был создан в одном экземпляре. Изменение военной доктрины погубило эту похожую на космический корабль машину.

Танк Объект 279 просто царил бы на ядерных театрах военных действий в Европе

В первые годы холодной войны и американские, и советские военные планировщики предполагали, что следующая европейская война станет ядерной с первого выстрела. Стратегическая мысль исходила из простой логики: если и у США, и у СССР были ядерные заряды - почему было их не использовать?

Исходя из этого предположения, было создано множество интересных моделей военной техники - причем не только танков, но и первых турбореактивных самолетов, летающих объектов на турбопропеллерных двигателях и т.д. Все они предназначались для того, чтобы не оставить свою сторону безоружной в первые часы ядерного конфликта, когда, как предполагали военные планировщики, одной из первых целей для уничтожения противником станут аэродромы. Так же, как и эти самолеты, Объект 279 был так сконструирован, что в случае чего он был бы одним из немногих объектов, уцелевших на месте ядерного взрыва.

Объект 279 был тяжелый танк с некоторыми уникальными характеристиками, причем предназначен он был не для гор, а скорее для равнинной местности, на которой он мог действовать даже в условиях русской весенней распутицы. Специально для действий в этих условиях создатели придали своей машине не две, а четыре гусеницы-трака. Цель - снизить давление на почву и сделать так, чтобы танк не проваливался. Гусеницам соответствовали две гидропневматических подвески, пристроенные между гусеницами и корпусом машины.

Эти гидропневматические подвески были пустыми и могли использоваться для хранения топлива, придавая Объекту 279 хороший радиус действия, несмотря на большой двигатель и довольно приличную массу этого танка из категории тяжелых. Двигатель тоже был просто зверь - дизельный в 1000 лошадиных сил. Это позволяло разгонять танк до 35 миль в час (55 километров в час).

Главная пушка у Объекта 279 была очень крупной, калибром в 130 миллиметров. Хотя ее сдизайнировали в 1950-х, такая пушка считалась бы большой даже по сегодняшним стандартам. Для сравнения: американский танк М-1 ("Абрамс") имеет 120-миллиметровую пушку.

Но вот что по-настоящему уникально в Объекте 279, так это броня. У нее была двойная нагрузка - ее надо было сделать способной выдерживать и попадания противотанковых снарядов, и ядерные взрывы. Так что выглядел Объект 279 очень похоже на летающую тарелку. У него был большой, но не высокий корпус в форме диска, сужающегося книзу. Толщина брони корпуса разнилась в разных местах, но на максимуме она достигала потрясающих 270 миллиметров.

Большой вес Объекта 279 предназначался для того, чтобы не дать танку быть перевернутым и уничтоженным взрывной волной от ядерного взрыва, а сужающийся книзу дисковидный корпус заставлял танк крепко цепляться за землю. Башня Объекта 279 была защищена еще лучше корпуса, у нее были 320 миллиметров стальной защиты.

Погубили Объект 279 не страшные бои, а изменения в доктрине ведения войны. По мере того, как холодная война развивалась, американские и советские планировщики поменяли свои представления о ходе ядерного конфликта. Они постепенно перешли к убеждению, что первыми выстрелами следующей войны в Европе не будут ядерные боеприпасы, как предполагалось раннее, сначала заговорят залпы обычных вооружений. Второй причиной "гибели до рождения" Объекта 279 - изменения в доктрине брони. Вместо пестрого набора легких, средних и тяжелых танков стратеги перешли к идее "универсального" танка. Победила так называемая концепция Главного танка. У Объекта 279 просто не осталось ниши в стратегических замыслах, которую он мог заполнить.

Калеб Ларсон (Caleb Larson) - журналист The National Interest, специализирующийся на оборонных вопросах. Его сфера интересов - вопросы безопасности в отношениях РФ и США, а также немецкая внутренняя и внешняя политика.


Калеб Ларсон (Caleb Larson)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
15.05.2020
У НАТО проблема: немецкая СДПГ выступает против программы совместного использования ядерного оружия (Ośrodek Studiów Wschodnich, Польша)
23.12.2019
Frankfurter Rundschau (Германия): борьба Путина за власть на дне моря
28.02.2018
Конструктивная вражда
23.01.2017
Новое лицо войны
17.03.2014
Пять неядерных европейских стран НАТО получат американские ядерные бомбы
16.11.2009
Крах на пике максимального успеха
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.05 22:34
  • 21
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 19.05 22:33
  • 1
Два МРК проекта 22800 доставлены на ССЗ «Пелла» для достройки
  • 19.05 22:26
  • 10
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 19.05 22:23
  • 31
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 19.05 21:38
  • 61
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 19.05 20:41
  • 75
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 19.05 19:42
  • 4
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 19.05 19:39
  • 2088
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.05 19:34
  • 4
Rzeczpospolita (Польша): ядерная Польша? Не стоит спешить
  • 19.05 15:17
  • 3
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны
  • 19.05 11:18
  • 1
Носки как залог будущей победы
  • 19.05 11:02
  • 1
Засветились на радаре: ВКС получат новую технику для обнаружения ракет
  • 19.05 10:58
  • 1
Су-57 проходят завершающую стадию испытаний
  • 19.05 10:53
  • 2
Планы новых поставок российского вооружения Киргизии
  • 19.05 09:20
  • 61
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы