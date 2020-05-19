Более 150 средств навигационного оборудования ТОФ будут обслужены на побережье Берингова и Охотского морей

ЦАМТО, 18 мая. Специалисты гидрографической службы Тихоокеанского флота проводят сезонное техническое обслуживание средств навигационного оборудования в материковых и островных зонах Берингова и Охотского морей для его перевода к эксплуатации в летний период.

В ходе технических работ проверяются светооптические приборы: осуществляется фокусировка, замена ламп и источников питания. После зимы проводится ремонт плавучих и береговых знаков и огней, автоматизированных маяков в зоне ответственности.

Всего специалистами ТОФ будет обслужено более 150 различных средств навигационного оборудования, в том числе в отдаленных и труднодоступных районах. Для выполнения этих задач задействованы три гидрографических судна и катера Камчатского района гидрографической службы ТОФ. Самой северной точкой обслуживания средств навигационного оборудования является маяк на острове Врангеля, а самой южной – северокурильский остров Матуа, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.