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ЦАМТО

Более 150 средств навигационного оборудования ТОФ будут обслужены на побережье Берингова и Охотского морей

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Гидрографическое судно Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Геловани"
Гидрографическое судно Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Геловани".
Источник изображения: twitter.com

ЦАМТО, 18 мая. Специалисты гидрографической службы Тихоокеанского флота проводят сезонное техническое обслуживание средств навигационного оборудования в материковых и островных зонах Берингова и Охотского морей для его перевода к эксплуатации в летний период.

В ходе технических работ проверяются светооптические приборы: осуществляется фокусировка, замена ламп и источников питания. После зимы проводится ремонт плавучих и береговых знаков и огней, автоматизированных маяков в зоне ответственности.

Всего специалистами ТОФ будет обслужено более 150 различных средств навигационного оборудования, в том числе в отдаленных и труднодоступных районах. Для выполнения этих задач задействованы три гидрографических судна и катера Камчатского района гидрографической службы ТОФ. Самой северной точкой обслуживания средств навигационного оборудования является маяк на острове Врангеля, а самой южной – северокурильский остров Матуа, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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