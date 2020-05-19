«Уберём ядерное оружие США из Европы - РФ выведет «Искандеры» из-под Калининграда» - депутат Бундестага

Источник изображения: topwar.ru
Чтобы европейцы чувствовали себя в безопасности, следует убрать ядерное оружие из Европы. В противном случае вооруженный конфликт с применением атомного оружия способен уничтожить континент.
Такое мнение высказал на страницах немецкого издания Die Welt член комитета бундестага по внешнеполитическим вопросам Юрген Триттин.
Он является представителем партии «Союз 90/ Зеленые» в немецком парламенте.
Юрген Триттин считает, что для обеспечения безопасности Европы необходимо убрать американское ядерное оружие с континента в обмен на вывод российских комплексов «Искандер» с территории Калининградской области.
Как видно, присутствие ОТРК "Искандер" под Калининградом беспокоит европейских политиков. Депутат считает, что РФ выведет свои ОТРК в обмен на вывод американского ЯО с Европейского континента.
Немецкий парламентарий напомнил об эпохе холодной войны. Тогда происходило наращивание вооружений, но мир не становился от этого безопаснее. Вместо безопасности мы получили гонку вооружений и постоянный риск возникновения ядерного конфликта. По мнению депутата, если бы тогда началась война, она стала бы последней в истории человечества.
Источник изображения: topwar.ru
Немецкий парламентарий не согласен с доводами посла США в Германии Ричарда Гренелла, который уверяет европейцев в необходимости сохранения американского ядерного арсенала в Европе.
Триттин подчеркивает, что решение о том, как использовать ядерное оружие, размещенное в Европе, принимают единолично в Вашингтоне. Но, по его мнению, Трампу доверять нельзя:
На Трампа нам нельзя полагаться. Это показал выход из ДРСМД.