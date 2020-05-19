Войти
Военное обозрение

«Уберём ядерное оружие США из Европы - РФ выведет «Искандеры» из-под Калининграда» - депутат Бундестага

659
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Чтобы европейцы чувствовали себя в безопасности, следует убрать ядерное оружие из Европы. В противном случае вооруженный конфликт с применением атомного оружия способен уничтожить континент.

Такое мнение высказал на страницах немецкого издания Die Welt член комитета бундестага по внешнеполитическим вопросам Юрген Триттин.

Он является представителем партии «Союз 90/ Зеленые» в немецком парламенте.

Юрген Триттин считает, что для обеспечения безопасности Европы необходимо убрать американское ядерное оружие с континента в обмен на вывод российских комплексов «Искандер» с территории Калининградской области.

Как видно, присутствие ОТРК "Искандер" под Калининградом беспокоит европейских политиков. Депутат считает, что РФ выведет свои ОТРК в обмен на вывод американского ЯО с Европейского континента.

Немецкий парламентарий напомнил об эпохе холодной войны. Тогда происходило наращивание вооружений, но мир не становился от этого безопаснее. Вместо безопасности мы получили гонку вооружений и постоянный риск возникновения ядерного конфликта. По мнению депутата, если бы тогда началась война, она стала бы последней в истории человечества.

Источник изображения: topwar.ru

Немецкий парламентарий не согласен с доводами посла США в Германии Ричарда Гренелла, который уверяет европейцев в необходимости сохранения американского ядерного арсенала в Европе.

Триттин подчеркивает, что решение о том, как использовать ядерное оружие, размещенное в Европе, принимают единолично в Вашингтоне. Но, по его мнению, Трампу доверять нельзя:

На Трампа нам нельзя полагаться. Это показал выход из ДРСМД.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
Искандер
Проекты
РСМД
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
14.01.2020
Столтенберг анонсировал ответ на размещение Россией крылатых ракет 9М729
09.10.2019
Игра в ракетные наперстки
17.11.2014
Америка в шоке: под прицелом «Искандер-М» вся Европа
25.08.2014
«Семь минут полета ракет до Москвы»
31.12.2011
ПРО НАТО сделает из Европы заградительный вал
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.05 22:34
  • 21
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 19.05 22:33
  • 1
Два МРК проекта 22800 доставлены на ССЗ «Пелла» для достройки
  • 19.05 22:26
  • 10
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 19.05 22:23
  • 31
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 19.05 21:38
  • 61
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 19.05 20:41
  • 75
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 19.05 19:42
  • 4
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 19.05 19:39
  • 2088
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.05 19:34
  • 4
Rzeczpospolita (Польша): ядерная Польша? Не стоит спешить
  • 19.05 15:17
  • 3
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны
  • 19.05 11:18
  • 1
Носки как залог будущей победы
  • 19.05 11:02
  • 1
Засветились на радаре: ВКС получат новую технику для обнаружения ракет
  • 19.05 10:58
  • 1
Су-57 проходят завершающую стадию испытаний
  • 19.05 10:53
  • 2
Планы новых поставок российского вооружения Киргизии
  • 19.05 09:20
  • 61
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы