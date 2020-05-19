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Военное обозрение

18 мая - День Балтийского флота ВМФ России

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Источник изображения: Минобороны РФ

Сегодня (18 мая) в России отмечается один из военно-морских праздников – День Балтийского флота. В календаре праздничных дат Российской Федерации он был утверждён на основании ведомственного приказа. Произошло это 15 июля 1996 года.

Балтийский флот ведётся свою историю с Петровских времён, связана она в том числе с созданием Северной столицы – Санкт-Петербурга. Выход России на Балтику тогда превратил наше государство в по-настоящему морскую державу, с которой стали считаться и те, кто долгие годы называл себя главными хозяевами морей.

История Балтийского флота – это и история известной деятельности по «прорубанию окна в Европу». Как известно, царь Пётр, в своё время находясь в Европе, постигал премудрости кораблестроения, что, безусловно, сыграло впоследствии свою роль в создании и развитии в том числе Балтийского флота России.

Моряки-балтийцы во все годы существования флота мужественно и героически защищали морские рубежа Отечества от самых разных врагов. А врагов у России, так уж вышло, хватало во все времена, хватает и по сей день.

По-настоящему героическую борьбу на Балтике моряки Балтфлота вели против гитлеровских захватчиков. Чтобы понять масштабы этой борьбы и уровень героизма, достаточно привести пример по числу награждённых моряков-балтийцев. За годы войны 152 из них стали Героями Советского Союза. А общее же число награждённых орденами и медалями превысило отметку в 100 тысяч человек.

Главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов:

Корабельный состав Балтийского флота находится на этапе оснащения кораблями новых поколений. В ближнесрочной перспективе надводная составляющая Балтийского флота пополнится серией из 6 малых ракетных кораблей проекта 22800. Четыре из них будут нести на своем борту морской вариант комплекса «Панцирь». Первым таким кораблем станет малый ракетный корабль «Одинцово», на котором в ближайшее время пройдут испытания комплекса «Панцирь».

Главнокомандующий Военно-морским флотом поздравил моряков-балтийцев с праздником и поблагодарил за службу и выполнение долга.

«Военное обозрение» присоединяется к поздравлениям и желает морякам действующего кадрового состава и ветеранам Балтийского флота крепкого здоровья, благополучия и непременного оптимизма!

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22800 МРК
БФ
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