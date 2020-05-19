Более 10 походов в Средиземноморье, Атлантику и Индийский океан совершит БФ в 2020 году

18 мая Балтийский флот празднует 317-ю годовщину со дня создания

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Корабли Балтийского флота до конца 2020 года совершат более 10 дальних походов в Средиземноморье, Атлантику и Индийский океан, сообщил в понедельник в интервью газете "Красная звезда" командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов.

"Перед флотом стоят масштабные задачи. До конца года запланировано провести свыше 10 дальних походов в районы Средиземноморья, Атлантического и Индийского океанов. Корабли и суда Балтийского флота примут участие в международных маневрах, не говоря уже о плановых мероприятиях боевой подготовки", - сказал адмирал.

Он также поздравил моряков-балтийцев с 317-й годовщиной создания флота. "В первую очередь всем - крепкого здоровья, во-вторых - верности славным традициям старейшего флота России, в-третьих - выдержки и целеустремленности. Задачи нам предстоит решать масштабные, сложные, но интересные", - сказал Носатов.

В пресс-службе ВМФ России добавили, что свои поздравления также направил и главком ВМФ адмирал Николай Евменов. "Желаю вам доброго здоровья, бодрости и оптимизма, благополучия семьям, дальнейших успехов в повышении боевой готовности укреплении организованности и дисциплины!" - приводят в пресс-службе слова из поздравительной телеграммы адмирала.

18 мая Балтийский флот отмечает 317-ю годовщину со дня основания. В этот день в 1703 году русские моряки под командованием Петра I одержали первую победу в морском сражении, атаковав и захватив два шведских парусных корабля.