Войти
ТАСС

Более 10 походов в Средиземноморье, Атлантику и Индийский океан совершит БФ в 2020 году

499
0
0
Александр Носатов
Александр Носатов.
Источник изображения: Виталий Невар/ТАСС

18 мая Балтийский флот празднует 317-ю годовщину со дня создания

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Корабли Балтийского флота до конца 2020 года совершат более 10 дальних походов в Средиземноморье, Атлантику и Индийский океан, сообщил в понедельник в интервью газете "Красная звезда" командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов.

"Перед флотом стоят масштабные задачи. До конца года запланировано провести свыше 10 дальних походов в районы Средиземноморья, Атлантического и Индийского океанов. Корабли и суда Балтийского флота примут участие в международных маневрах, не говоря уже о плановых мероприятиях боевой подготовки", - сказал адмирал.

Он также поздравил моряков-балтийцев с 317-й годовщиной создания флота. "В первую очередь всем - крепкого здоровья, во-вторых - верности славным традициям старейшего флота России, в-третьих - выдержки и целеустремленности. Задачи нам предстоит решать масштабные, сложные, но интересные", - сказал Носатов.

В пресс-службе ВМФ России добавили, что свои поздравления также направил и главком ВМФ адмирал Николай Евменов. "Желаю вам доброго здоровья, бодрости и оптимизма, благополучия семьям, дальнейших успехов в повышении боевой готовности укреплении организованности и дисциплины!" - приводят в пресс-службе слова из поздравительной телеграммы адмирала.

18 мая Балтийский флот отмечает 317-ю годовщину со дня основания. В этот день в 1703 году русские моряки под командованием Петра I одержали первую победу в морском сражении, атаковав и захватив два шведских парусных корабля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Швеция
Проекты
2020-й год
БФ
Военные учения
Похожие новости
08.01.2020
Парк приколов: в аэропортах Европы гниют сотни брошенных авиалайнеров
13.01.2014
Итоги 2013 года: перевооружение, сотрудничество и развитие
18.12.2012
Непобедимое оружие слабых
30.11.2010
ВМФ готовится защищать российскую нефть
10.01.2008
Основные итоги деятельности федеральных органов исполнительной власти в 2007 г. и задачи на 2008 г.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.05 22:34
  • 21
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 19.05 22:33
  • 1
Два МРК проекта 22800 доставлены на ССЗ «Пелла» для достройки
  • 19.05 22:26
  • 10
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 19.05 22:23
  • 31
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 19.05 21:38
  • 61
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 19.05 20:41
  • 75
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 19.05 19:42
  • 4
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 19.05 19:39
  • 2088
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.05 19:34
  • 4
Rzeczpospolita (Польша): ядерная Польша? Не стоит спешить
  • 19.05 15:17
  • 3
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны
  • 19.05 11:18
  • 1
Носки как залог будущей победы
  • 19.05 11:02
  • 1
Засветились на радаре: ВКС получат новую технику для обнаружения ракет
  • 19.05 10:58
  • 1
Су-57 проходят завершающую стадию испытаний
  • 19.05 10:53
  • 2
Планы новых поставок российского вооружения Киргизии
  • 19.05 09:20
  • 61
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы