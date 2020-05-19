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Интерфакс-АВН

Учения "Кавказ-2020" будут самым масштабным мероприятием боевой подготовки в этом году - Минобороны РФ

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Кавказ-2016
Россия проводит учения Кавказ-2016.
Источник изображения: vestikavkaza.ru

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Активная фаза стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Кавказ-2020" запланирована на сентябрь, это будет основное и самое масштабное мероприятие боевой учёбы войск в текущем году, заявил замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

"В рамках подготовки к СКШУ запланирован комплекс специальных учений в видах, родах войск и специальных войсках", - сообщил Евкуров в интервью газете Вооружённых сил РФ "Красная звезда", отвечая на вопрос о самом масштабном мероприятии боевой подготовки в этом году.

По словам Евкурова, кульминацией СКШУ "Кавказ-2020" "станут практические действия войск в сентябре".

20 марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на коллегии военного ведомства, что подготовка к СКШУ "Кавказ-2020" уже ведётся.

Как сообщалось, в главных военных учениях России прошлого года "Центр-2019" были задействованы около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц военной техники и вооружения, порядка 600 летательных аппаратов.

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