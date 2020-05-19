Армейские международные игры АрМИ-2020 охватят максимальное количество военнослужащих - Минобороны России

Расширяется география состязаний, их проведение в августе-сентябре будет синхронизировано с форумом "Армия"

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Подготовка к запланированным на конец августа - начало сентября Армейским международным играм АрМИ-2020 вступает в активную фазу, в российских Вооружённых силах состязания охватят максимальное количество военнослужащих, сообщил замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

"В настоящее время отборочные этапы конкурсов АрМИ-2020 до окружного успешно завершены, скоро начнётся Всеармейский этап соревнований. При этом строго соблюдаются требования министра обороны по охвату максимального количества военнослужащих", - сказал Евкуров в интервью, которое публикует в понедельник газета Вооружённых сил РФ "Красная звезда".

Он уточнил, что в соревнованиях не участвуют в качестве конкурсантов победители состязаний прошлого года.

Ранее замначальника Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ генерал-майор Александр Перязев сообщил, что география АрМИ-2020 будет расширена, их проведение планируется на территории 11 государств.

"География игр будет расширена. В этом году они пройдут на территории 11 государств", - сказал Перязев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Генерал сообщил тогда, что по состоянию на 14 марта заявки на участие в АрМИ-2020 подали более 190 команд из 28 стран.

Игры пройдут 23 августа - 5 сентября, эти сроки синхронизированы со временем проведения международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020", сообщил Перязев.

Ранее сообщалось, что на базе четырех главных павильонов (А, B, C, D) КВЦ "Патриот", в которых ежегодно проходит МВТФ "Армия" создают госпиталь почти на 1,5 тыс. пациентов.

О переносе форума не сообщалось.

12 мая пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья информировала, что для работы в инфекционном госпитале для больных Covid-19 в парке "Патриот" Минобороны направит 630 медиков.

"Минобороны направляет нам 630 человек: врачей, средний и младший медперсонал. Среди них и специалисты, которые занимаются дифференциальной диагностикой. Мы тоже активно набираем медработников", - цитировала пресс-служба руководителя инфекционного центра "Патриот", заместителя главврача Одинцовской горбольницы Дмитрия Айзикова.

Госпиталь начал работу с 7 мая.

Сообщалось, что к середине мая центр будет функционировать в полном объеме, уже завершается формирование персонала, медработникам предоставляется бесплатное проживание в гостиницах Одинцовского округа, трехразовое питание, трансфер к месту работы и обратно.

Ранее сообщалось, что два павильона по 400 койко-мест уже полностью оборудованы, в павильоне D планируется создать реанимационное отделение на 200 мест. "До 15 мая планируем завершить все работы, и полностью госпиталь на 1 420 мест будет готов к работе", - сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.