Каждое второе военное учение - двустороннее, с применением опыта локальных войн, в том числе в Сирии - Евкуров

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Евкуров назвал в понедельник приоритетом зимнего и летнего периода обучения в Вооруженных Силах России применение опыта локальных войн, в том числе в Сирии.

"Каждое второе учение, следуя требованиям министра обороны Российской Федерации - двустороннее, с применением элементов локальных войн и вооружённых конфликтов, включая, конечно, и боевые действия в Сирийской Арабской Республике", - сообщил Евкуров в интервью центральному органу Минобороны РФ газете "Красная звезда", подводя итоги зимнего периода обучения в Вооруженных силах России.

Генерал-лейтенант отметил, что в войсках проведено свыше 1600 мероприятий разного масштаба, половину из которых составляют тактические учения. "В сравнении с аналогичным периодом прошлого года навод механиков-водителей повысился на 15%, водителей - на 8%. И в целом индивидуальные показатели боевой подготовки соответствуют плановым. А результаты проведённых учений, контрольных занятий и внезапных проверок говорят о том, что в Вооружённых Силах наблюдается положительная тенденция повышения уровня полевой, воздушной и морской выучки", - заключил Евкуров.

Приоритетом при подготовке к летней учебе замминистра назвал "проведение сплошной очистки полигонов от взрывоопасных предметов". По его словам, предстоит отремонтировать внутриполигонные дороги, пункты управления, мишенные поля, стрельбища, уделяя особое внимание участкам для метания ручных гранат и армейской тактической стрельбы как новой формы обучения военнослужащих, подготовить танковые директрисы, танкодромы и автодромы.