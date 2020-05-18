США перебрасывают штурмовики A-10 в Юго-Западную Азию: план их замены на F-35 пока не сработал

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Командование Национальной гвардией США распространило информацию о переброске 12 штурмовиков A-10 Thunderbolt II в регион Юго-Западной Азии. По некоторым данным, самолёты разместятся на нескольких базах, включая авиабазы США в странах Персидского залива. Пока о конкретных авиационных базах для приёма штурмовиков A-10 не сообщается.

Перебрасываемые боевые самолёты относятся к 124-му истребительному крылу, базирующемуся в Гоуэн Филд.

Командир авиакрыла полковник Мэтт МакГарри:

Это то, к чему готовы наши военные. Они рады возможности ответить на вызовы, с которыми сталкивается наша нация. Этот самолет создан для поддержки войск на земле, будь то армия или морская пехота, контактирующая с противником. Они ориентированы как на наземные, так и на воздушные цели.

В Юго-Западную Азию перебрасываются и 400 американских военнослужащих, относящихся к упомянутому авиационному формированию.

Информация о том, что США осуществляют переброску своих штурмовиков A-10 Thunderbolt II, обращает на себя внимание ещё и в связи с тем, что в 2014 году в Вашингтоне заявляли буквально следующее:

При планировании операций мы собираемся к 2018 году заменить A-10 в боевых миссиях на истребители F-35. Новейшие машины обеспечат большую эффективность в ходе боевых операций и при этом меньшие риски для американских военнослужащих.

На дворе уже 2020 год, однако от штурмовиков A-10 Thunderbolt II США за рубежом, как видно, отказываться не собираются. План их (штурмовиков) замены на самолёты 5-го поколения пока не сработал.

При этом пока неясно, для каких конкретно целей эти боевые авиационные машины перебрасываются в указанный регион мира. О каких конкретно операциях в регионе идёт речь...

Решение о дальнейшей активной эксплуатации штурмовиков A-10 Thunderbolt II может быть связано с тем, что час их эксплуатации обходится как минимум на 40 процентов дешевле часа эксплуатации F-35A. Печатный станок - печатным станком, но сегодня, похоже, такое время, что и Вашингтону приходится считать деньги, включая деньги в рамках и без того раздутого военного бюджета.