НАТО готово помочь Ливии в создании ее институтов обороны, но не видит военного решения ливийского конфликта

Брюссель. 16 мая. ИНТЕРФАКС - НАТО готово помочь Ливии в создании ее институтов обороны и безопасности, но считает, что военного решения конфликта в стране не существует, и полностью поддерживает усилия ООН, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Как сообщается в коммюнике НАТО, Столтенберг в субботу позвонил премьер-министру правительства национального согласия Ливии Файезу Сарраджу по просьбе последнего, чтобы обсудить события в Ливии.

"Генеральный секретарь выразил глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией насилия в Ливии и подчеркнул, что военного решения конфликта в стране не существует, - говорится в коммюнике. - Итоги Берлинской конференции, состоявшейся в январе 2020 года, и Резолюция 2510 Совета Безопасности ООН наметили четкий политический путь вперед".

"Столтенберг подчеркнул, что НАТО полностью поддерживает работу ООН по поиску политического решения кризиса, и призвал все стороны в Ливии и членов международного сообщества поддержать процесс, руководимый ООН", - сообщается в коммюнике.

"Важно, чтобы все стороны уважали эмбарго ООН на поставки оружия", - подчеркивается в нем.