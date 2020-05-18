Если в США просят – в Польше разместят

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер накануне отметилась всплеском медийной активности. Сначала она предложила разместить в Польше поближе к России ядерное оружие США, а затем объяснила свою инициативу в интервью польскому изданию Fakt.

В Германии наблюдается раскол в правящей коалиции по поводу размещения на территории страны ядерного оружия США. Социал-демократическая партия Германии требует вывести арсенал, однако их партнёры из Христианско-демократического союза (читай: Меркель) выступают против. Американский дипломат Джорджетт Мосбахер, работающая в Польше, накануне выступила с провокационной инициативой, написав в «Твиттере» на польском языке: «Если Германия хочет сократить ядерные вооружения и ослабить НАТО, возможно, Польша, которая платит справедливую долю, понимает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить эти вооружения здесь».

«В настоящее время самой большой угрозой является российский ядерный арсенал, а также то, что русские - агрессивны», - заявила дипломат.

По её оценке, на сегодня «наиболее опасными являются русские атаки в киберпространстве».