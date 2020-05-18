Трамп похвастался – Рогозин посмеялся

Новая ракета, которую сейчас разрабатывают в США, будет быстрее всех аналогов в мире в 17 раз. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил на церемонии представления нового флага Космических сил страны.

Он назвал появлении первого за последние 72 года военного знамени «очень важным для него моментом».

«Мы создаем «супер-пупер» ракету, которая в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас. Будущее за космической сферой - как с точки зрения обороны, так и с точки зрения нападения», - сказал Трамп, не уточнив никаких технических деталей.

Ранее Минобороны США заявляло, что военные начнут испытания гиперзвукового оружия уже в 2020 году.

В свою очередь глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление американского лидера Дональда Трампа о создании «супер-пупер» ракеты.

«Нет, ну против супер-пупер-ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!», - написал Рогозин в Twitter.