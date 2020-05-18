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Интерфакс-АВН

Стратегическая подлодка "Князь Владимир" может войти в боевой состав ВМФ в июне - источник

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Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А (класс "Борей-А")
Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А (класс "Борей-А").
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Атомная стратегическая подводная лодка "Князь Владимир", как ожидается, войдет в боевой состав Северного флота России в июне, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Если не будет никаких замечаний, подлодку планируется принять в состав флота в ближайшее время. Вероятнее всего, в июне", - сказал собеседник агентства.

13 мая Северный флот сообщил, что атомный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" вышел в Белое море для завершения государственных испытаний.

"Испытания в море продлятся несколько дней, сначала в надводном, а затем в подводном положении. В ходе испытаний будет проведена проверка качества устранения ранее выявленных замечаний, после чего решится вопрос срока включения нового корабля в состав подводных сил Северного флота", - сообщила пресс-служба флота.

В 2019 году Северный флот сообщал об успешных испытательных пусках "Князем Владимиром" межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" из акватории Белого моря по полигону на Камчатке, а затем испытательных торпедных стрельбах.

В феврале этого года командующий Северным флотом Александр Моисеев анонсировал скорое поступление "Князя Владимира" в боевой состав.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" построен по усовершенствованному проекту "Борей-А" и принадлежит к четвертому поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России. От первых трёх "Бореев" (подводных крейсеров "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") "Князь Владимир" отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России. Оно было сформировано 10 лет назад в рамках проводимой оптимизации Вооружённых сил России. В него вошли соединения с боевыми традициями и 60-летней историей эксплуатации атомных подводных лодок.

Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана. В составе Северного флота, в частности, стратегические и многоцелевые атомные подлодки, тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий".

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Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Булава-30
Владимир Мономах
Князь Владимир
Пётр Великий
Юрий Долгорукий
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