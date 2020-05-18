NASA назвало некорректными сообщения о нежелании США включать РФ в соглашение по Луне

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Сообщения о том, что Соединенные Штаты не желают участия России в предлагаемом Вашингтоном соглашении по освоению Луны, были некорректными. Об этом заявил в пятницу, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на брифинге для иностранных журналистов, и.о. заместителя директора NASA по международным связям Майкл Голд.

"Я думаю, досадно, что было множество утечек в СМИ, которые не отражали корректно то, чем являются "Соглашения Артемиды" (Artemis Accords), так что я не удивлен некоторым реакциям [со стороны России]. Честно говоря, если бы я был на их месте, я бы, наверное, отреагировал так же, учитывая ту информацию, которая была представлена", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения агентства Reuters, которое ранее со ссылкой на источники сообщало о том, что США готовят международное соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России.

"Поэтому я очень надеюсь на то, что теперь, когда мы рассказали и описали, в чем заключаются эти соглашения, <...> Россия сможет пристально изучить это [соглашение]", - подчеркнул Голд.