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ТАСС

Шойгу заявил, что весенний призыв в России идет по плану, несмотря на пандемию

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Нашивки на военную форму для призывников
Нашивки на военную форму для призывников.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Работа по предупреждению распространения коронавируса в вооруженных силах организована с учетом противоэпидемических мероприятий, проводим в стране, отметил министр обороны

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. План по весенней призывной кампании в России выполняется. Об этом в пятницу доложил по видеосвязи министр обороны генерал армии Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину из Национального центра управления обороной.

"Скорректирована работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации, что позволило в пять раз сократить количество вызываемых в военкомат призывников. При этом установленный план призыва выполняется полностью", - сказал Шойгу.

По его словам, работа по предупреждению распространения коронавируса в вооруженных силах организована с учетом противоэпидемических мероприятий, проводимых в стране. "Контроль ее выполнения в воинских частях и организациях осуществляет оперативный штаб министерства обороны", - уточнил министр.

"Воинские перевозки [призывников] спланированы так, чтобы исключить контакты призывников с другими гражданами. Также введен строгий масочный режим, для чего в комиссариаты поставлено более 2 млн масок и 230 тыс. тест-систем. Все призывники обеспечены средствами защиты и экспресс-тестами", - сообщил Шойгу.

Он отметил, что вновь прибывшие военнослужащие в воинских частях помещаются на двухнедельный карантин.

1 апреля стартовала весенняя призывная кампания в России на фоне пандемии коронавируса. Согласно решению Шойгу, чтобы избежать распространения заболевания, в призывных комиссиях введены повышенные меры безопасности, а отправка новобранцев в войска начнется не ранее 20 мая. Указ о начале весеннего призыва подписал 30 марта Путин. Согласно документу, до 15 июля армию пополнят 135 тыс. военнослужащих по призыву. Это столько же, сколько весной прошлого года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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